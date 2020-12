Este ano, já foram emitidas 35 multas em serviços clandestinos Foto Divulgação

Por O Dia

Publicado 02/12/2020

Niterói - O Centro Integrado de Segurança Pública de Niterói (Cisp) está intensificando o monitoramento, feito através de câmeras de segurança, para combater a ação de empresas ilegais de telecomunicações, em apoio às ações da Secretaria de Conservação e Serviços Públicos (Seconser). Após denúncias de que uma empresa estaria realizando a instalação de cabos de rede sem autorização da Prefeitura, nesta terça-feira (1), fiscais do Sistema Viário da Subsecretaria de Serviços Concedidos da Seconser, com o apoio da Guarda Municipal, fizeram a abordagem e constataram que se tratava de uma operação ilegal. A ação ocorreu na Rua Doutor Celestino, no Centro.



De acordo com os fiscais, a empresa, que possui sede em Padre Miguel, Zona Oeste do Rio, e não tem registro nos bancos de dados do Município, possui sede em Padre Miguel, foi autuada e multada em R$ 32 mil reais. Além disso, teve o serviço embargado e todos os equipamentos e ferramentas foram apreendidas e levados para o depósito.



A Guarda Municipal, através do Centro Integrado de Segurança Pública, também efetuou o levantamento nos sistemas de segurança pública para verificar se, entre os abordados, havia algum com passagem pela polícia, mas nada foi constatado e todos foram liberados.



“Já havia sido feita uma abordagem há cerca de um mês. Os agentes do Cisp continuarão no monitoramento e qualquer novo flagra acionaremos a equipe de segurança da Guarda Municipal como foi feito e apoiando as equipes de rua da Seconser”, explicou Nilson Cunha, Diretor do Cisp.



A Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos lembra que a execução de qualquer serviço em vias públicas por concessionárias deve ser precedida de licenciamento no Município e que todos os serviços flagrados sem autorização são autuados pela fiscalização. Este ano, já foram emitidas 35 multas em serviços clandestinos.



O Centro Integrado de Segurança Pública atua 24 horas por dia em Niterói, monitorando a cidade com 522 câmeras sendo 70 inteligentes. Já atende cerca de 90 mil chamados diversos, incluindo ordenamento urbano, serviços em geral e segurança através do número 153.