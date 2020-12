Versão do suspeito de legítima defesa foi descartada Imagem Internet

Niterói - Na ocasião, crime bárbaro chocou a população pela banalidade.

Zilda Henrique dos Santos foi morta após pedir 1 dinheiro a Aderbal Ramos de Castro, que sacou uma arma da cintura e a baleou. O revólver calibre 38 foi apreendido. Zilda foi encontrada ferida e levada a um hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

O comerciante, acusado de matar a moradora de rua conhecida como Néia, em 16 de novembro de 2019, será levado a Juri Popular. A decisão foi proferida pela juíza Nearis dos Santos Carvalho Arce, titular da 3ª Vara Criminal de Niterói, em audiência no último dia 12 de novembro.

Na delegacia, o homem confessou o crime, alegando que a vítima tentou praticar um roubo e que ele reagiu.

A versão do suspeito foi “absolutamente descartada”, justamente por conta das imagens. A Delegacia de Homicídios de Niterói (DHNSG) decretou na época a prisão temporária.



Na mesma audiência, a juíza manteve a prisão preventiva do réu, que havia sido capturado poucos dias após o crime. A defesa de Aderbal tentava a revogação sob alegação de que o acusado é réu primário, de bons antecedentes e exercia atividade laborativa lícita. Alegou, ainda, que o réu foi levado de sua residência para prestar depoimento horas antes da expedição do mandado.

Na decisão, a juíza afirma que, quanto à autoria delitiva, há elementos a indicar ter o acusado cometido de forma injustificada o crime de homicídio duplamente qualificado, bem como o crime conexo de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Além disso, a decisão diz que permanecem inalterados os motivos já elencados na decisão em que foi decretada a prisão preventiva.



A audiência foi acompanhada por Vanessa Siqueira Ribeiro, representando o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ), os advogados de defesa do acusado, além de testemunhas de defesa e acusação. De acordo com o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ), a data do Juri Popular ainda será marcada.