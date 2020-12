O atleta atual 31 do mundo espera se recuperar para retomar os treinamentos até o começo do próximo ano e aguarda definição de calendário para voltar a competir no início de 2021 Imagem Assessoria

Por O Dia

Publicado 05/12/2020 09:11

Niterói - Ralff Abreu, niteroiense, ex-top 10 mundial, atleta patrocinado pela Dropshot e com apoios da Secretaria de Esportes e Lazer de Niterói, Clínica de Vacinação Prophylaxis e Spider Undergrip, não irá disputar os torneios ITF Mundial de Porto Alegre (RS) e os eventos nacionais em Brusque (SC), competições que seriam disputadas a partir desta sexta-feira, na capital gaúcha, e na semana que vem em Santa Catarina.



Ralff Abreu, vice-campeão Mundial com a Seleção Brasileira em 2017 e campeão Pan-Americano em 2016, em Aruba, no Caribe, vinha sentindo dores no joelho esquerdo nos últimos dias e não conseguiu se recuperar.



"Não tive condições de recuperar a tempo. Estou com lesão no ligamento colateral esquerdo e precisarei ficar quinze dias parado. Uma pena, vinha treinando bem e animado para essas competições", disse o jogador que no começo de novembro formou parte de treinamento com a Seleção Brasileira em Uberlândia (MG).



O atleta atual 31 do mundo espera se recuperar para retomar os treinamentos até o começo do próximo ano e aguarda definição de calendário para voltar a competir no início de 2021.



Sobre Ralff Abreu



Ralff Abreu, nascido em Niterói, em fevereiro de 1983, foi tenista e começou no Beach Tennis em 2011. Tem 14 títulos nível mundial ITF na carreira.



Em 2017, ao lado de Diogo Carneiro, teve seu melhor ano alcançando o top 10 do ranking mundial. Foi campeão do ITF de João Pessoa (PB), Maceió (AL), Balneário Camboriú (SC), São Miguel do Gostoso (RN), foi vice-campeão em Guadalupe, Niterói (RJ), vice-campeão Mundial pela Seleção Brasileira por Equipes na Rússia, semifinalista do Mundial de Duplas em Cervia, na Itália.Em 2016 foi campeão Pan-Americano em Aruba e em 2017 venceu a Nations Cup, a Copa das Nações, contra a Itália, no mesmo país.

Em 2019 foi vice-campeão no ITF de Brusque (SC) e campeão no ITF de Niterói (RJ).