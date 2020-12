Anúncio foi feito nesta quinta-feira Imagem Assessoria

Niterói - Quatro mulheres estarão à frente da equipe econômica da Prefeitura de Niterói. O prefeito eleito, Axel Grael, começou a anunciar seu secretariado nesta quinta-feira (03). A atual secretária de Fazenda, Giovanna Victer, assumirá a Secretaria de Desenvolvimento, com a missão de alavancar a geração de empregos e renda. Marília Ortiz deixa a Subsecretaria de Planejamento e assume a Fazenda. O time feminino da retomada econômica conta ainda com Ellen Benedetti, que fica no Planejamento, e Cristiane Mara Marcelino, mantida na Controladoria Geral do Município.



“Niterói fez o dever de casa, protegendo a saúde dos cidadãos e atuando de maneira assertiva para minimizar o impacto da pandemia na economia da cidade. No entanto, sabemos que os próximos meses serão desafiadores e, mais do que nunca, precisaremos de planejamento e gestão rigorosa. Por tudo que foi feito nos últimos anos, Niterói tem condições de sair à frente. Confio plenamente na capacidade destas quatro profissionais, de perfil técnico, para viabilizar mais um ciclo de desenvolvimento em Niterói, com sustentabilidade e justiça social”, ressalta Grael lembrando que haverá outras mulheres no primeiro escalão de seu governo.



O prefeito eleito lembra que um de seus primeiros atos de governo será a prorrogação do Renda Básica Temporária até a chegada da vacina.



“Além de fazer toda a diferença para quem precisa botar comida na mesa e comprar medicamentos, o Renda Básica estimula a economia da cidade, uma vez que os beneficiados usam o auxílio no comércio local. Os programas de incentivo às empresas, o Supera Mais e o Empresa Cidadã, também serão mantidos até quando for necessário para estimular a economia da cidade”, disse Grael, lembrando da importância da geração de negócios, emprego e renda.



“O Novo Morar Melhor Niterói, um programa de melhorias habitacionais e sanitárias em comunidades, além de gerar emprego e renda para Niterói, com contratação de mão de obra local, vai promover mais qualidade de vida aos moradores e incentivar o setor da construção civil. A retomada da economia terá, ainda, a dragagem do canal de São Lourenço e a implantação do polo logístico e portuário, além do ecossistema de inovação, com apoio às startups e parceria com universidades, e a revitalização do Mercado Municipal”, ressaltou Grael, que deu início ao processo de transição de governo através de reuniões virtuais. O prefeito eleito, que testou positivo para Covid-19, segue assintomático, trabalhando em casa, sob orientação médica.