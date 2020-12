Por O Dia

Publicado 04/12/2020 07:35

Niterói - Oito docentes da Universidade Federal Fluminense integram o ranking elaborado pela revista PLOS Biology que lista os pesquisadores mais influentes do mundo. No total, 600 pesquisadores brasileiros foram reconhecidos pela publicação científica. O levantamento foi conduzido por um grupo da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, e feito a partir de métricas de publicações com e sem autocitação e proporção de artigos citados.

Intitulado "Updated science-wide author databases of standardized citation indicators", o trabalho de apuração realizado pela equipe americana utilizou as citações da base de dados Scopus, que atualiza a posição dos cientistas em dois rankings distintos: um que registra o impacto do pesquisador ao longo da carreira e outro que destaca o impacto do pesquisador em um único ano; neste caso, 2019.

O reitor da Universidade Federal Fluminense, Antonio Claudio Lucas da Nóbrega, ressalta a importância desse reconhecimento. "A UFF tem muito orgulho do seu quadro qualificado de cientistas. Ter esta quantidade de pesquisadores mais influentes no mundo reforça a excelência da nossa Universidade e o alto nível de sua produção acadêmica, científica e tecnológica. É com satisfação que parabenizo os citados pelo Journal Plos Biology, assim como todo o corpo docente da UFF pelas pesquisas inovadoras em prol da sociedade e do desenvolvimento global", frisou Antonio.

Conheça a seguir os pesquisadores da UFF que fazem parte do ranking internacional: Gustavo André de Deus Carneiro Vianna (Odontologia), João Marciano Laerdo dos Reis (Engenharia Mecânica), Marcelo Silva Sarandy (Física), Marcos Flavio de Campos (Engenharia Metalúrgica - Volta Redonda), Norman Arthur Ratcliffe (Visitante do Programa de Pós-Graduação em Ciências e Biotecnologia), Paulo Rangel Rios (Engenharia Metalúrgica - Volta Redonda), Roldan Muradian (Economia) e Vitor Francisco Ferreira (Farmácia/Química).