Por O Dia

Publicado 05/12/2020 09:15 | Atualizado 05/12/2020 09:24

Niterói - O estacionamento rotativo na Avenida Amaral Peixoto, no Centro de Niterói, está autorizado a partir deste sábado, 5 de dezembro, até o dia 2 de janeiro. A operação é realizada anualmente durante o período de aumento do fluxo de compras natalinas no comércio da região.



As 150 novas vagas serão implementadas na faixa da esquerda no trecho entre a Rua Visconde de Sepetiba e Avenida Visconde do Rio Branco, junto à ciclovia, em posição de 45 graus, e na faixa da direita entre as ruas Luiz Leopoldo Fernandes Pinheiro e Maestro Felício Toledo, em posição longitudinal.



O estacionamento rotativo na Amaral Peixoto será permitido todos os dias da semana entre 7h e 18h, e está limitado a dois períodos de duas horas por veículo.