Conteúdo da ameaça Imagem Assessoria

Por O Dia

Niterói - A vereadora Benny Briolly irá registrar boletim de ocorrência, na tarde desta terça, 08, após sofrer mais uma de ameaça de morte em menos de dois meses. Desta vez um email assinado por Ricardo Wagner Arouxa afirma que caso a parlamentar eleita não renuncie ao cargo, ele compraria uma pistola e iria direto para Niterói para matá-la. E em seguida afirma: “Depois de meter uma bala na sua cara e matar qualquer um que estiver junto com você, vou meter uma bala na minha cabeça. Não adianta chamar a polícia ou andar com seguranças.”



Outras parlamentares também receberam esta mesma mensagem. Esse foi o caso da deputada federal Talíria Petrone (PSOL RJ) e a vereadora trans eleita em 2020, em Belo Horizonte-MG, Duda Salabert (PDT).



Nesta nova ameaça, o suposto remetente também reafirma que faz parte do grupo que mandou executar brutalmente a então vereadora do Rio de Janeiro Marielle Franco, também do PSOL.O email chega na data em que diversos atos estão marcados pelo país após mil dias sem respostas ao assassinato de Marielle.



Não é a primeira vez que Benny sofre com ameaças de morte. Durante a campanha eleitoral de 2020, após receber ameaças de morte e ataques de ódio em suas redes sociais, a agora vereadora da cidade de Niterói registrou o caso na delegacia.