Publicado 15/12/2020 10:41

Niterói - A Liga Independente das Escolas de Samba (Liesa) realizou um sorteio em sua sede, nesta segunda-feira (14), para defini a ordem de entrada nos desfiles das escolas de samba do grupo especial no carnaval de 2021, programado para acontecer nos dias 11 e 12 de julho de 2021 na Marquês de Sapucaí no Rio, por conta da pandemia do novo coronavírus. O sorteio foi realizado pela Liga Independente das Escolas de Samba (Liesa).







Para que os desfiles possam ocorrer na Praça da Apoteose, no sambódromo, as escolas de samba assim como a Liesa, condicionaram a realização da festa caso haja a descoberta da vacina além de uma campanha de imunização contra o novo coronavírus, entre outras questões burocráticas, como a discussão de um projeto de lei para definir um feriado neste período carnavalesco atípico.

Enredo da Viradouro abordará a Gripe Espanhola no carnaval 2021.



Com o título 'Não há tristeza que possa suportar tanta alegria', escola de samba do Rio de Janeiro promete 'levar mensagem de esperança e positividade'. Será feita uma releitura do Carnaval carioca de 1919, que, segundo a escola, ficou conhecido como "o maior do século passado". "O enredo de Marcus Ferreira e Tarcísio Zanon vai destacar o sentimento dos cariocas que foram às ruas naquele ano para celebrar o fim da pandemia da gripe espanhola", disse a Viradouro em uma publicação em sua conta no Instagram.



O próprio título do enredo da escola é um verso de uma das marchinhas apresentadas no Carnaval daquele ano, pelo grupo Democráticos. "Buscamos mais uma vez um tema inédito e vamos abordar como a sociedade carioca soube se desvencilhar da tristeza do ano de 1918", disse Marcus Ferreira, fazendo referência à pandemia que matou mais de 50 milhões de pessoas ao redor do mundo.

Confira a programação







Domingo (11)







1ª Imperatriz



2ª Mangueira



3ª Salgueiro



4ª São Clemente



5ª Viradouro



6ª Beija-flor







Segunda (12)







1ª Paraíso do Tuiuti



2ª Portela



3ª Mocidade



4ª Unidos da Tijuca



5ª Grande Rio



6ª Vila Isabel