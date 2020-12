Cidade registrou 19.380 casos da doença confirmados, sendo 150 hospitalizadas e 564 óbitos Imagem Internet

16/12/2020

Niterói - Os relatos de pessoas perdendo a luta contra o coronavírus estão aumentando e a prefeitura de Niterói decretou, a partir da última terça-feira (15) luto oficial de três dias pelo falecimento de mais de 560 cidadãos da cidade, que morreram vítimas da Covid-19, e do engenheiro Carlos Roberto Boechat, de 70 anos, ocorrido no sábado passado (12).



Boechat estava internado no Hospital Santa Marta, em Santa Rosa, desde dia 19 de novembro. O decreto foi publicado na edição do Diário Oficial, e a prefeitura enfatiza que a “terrível pandemia da Covid-19 já vitimou mais de 560 cidadãos do município, deixando um rastro de dor e lamento”.



Com relação a Carlos Boechat, que havia sido eleito vereador nas últimas eleições, o decreto lamentou sua morte “que representou uma significativa perda para cidade de Niterói”, enaltecendo sua trajetória irrepreensível a serviço da administração pública, em especial na Administração Regional da Região Oceânica, em que contribuiu de forma decisiva em diversos projetos fundamentais para a cidade. Sua “participação e a imprescindível contribuição em diversas realizações que visaram melhorar a infraestrutura e o desenvolvimento urbano da cidade de Niterói, e o belíssimo legado queele deixa na busca de uma cidade melhor estruturada, mais urbanizada e sustentável”.



Carlos Boechat é irmão do jornalista Ricardo Boechat, falecido em 19 de fevereiro de 2019, aos 66 anos, após a queda do helicóptero em que estava, na Rodovia Anhanguera, em São Paulo.



De acordo com os dados do município, que representam o estágio amarelo 2, a cidade registrou 19.380 casos da doença confirmados, sendo 150 hospitalizadas e 564 óbitos. Na ccampanha prefeitura voltou a divulgar a importância de reforçar e respeitar as regras de distanciamento social além do uso correto da máscara, que são distribuídas de forma gratuita em drive-thru de carro, bike ou até a pé.