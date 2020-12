Medidas visam evitar aglomeração Imagem Internet

Por O Dia

Publicado 22/12/2020 10:57

Niterói - A CCR Barcas vai operar com a grade de dias úteis na próxima quinta-feira (24/12), Véspera de Natal, e com a grade de fins de semana e feriados na sexta-feira (25/12), Feriado do Natal, conforme disponível em http://www.grupoccr.com.br/barcas/noticias/medidas-contra-o-coronavirus?id=4081 .



Desde o início da pandemia, a empresa adotou procedimentos operacionais e de informação, além de intensificar a limpeza e a higienização das embarcações e estações. Sendo assim, a Concessionária vem promovendo a desinfecção diária e constante de suas dependências. A fim de evitar a propagação do vírus no transporte aquaviário, colaboradores da CCR Barcas usando os equipamentos de proteção individual (EPIs) adequados aplicam constantemente nas embarcações um detergente desinfetante concentrado para limpeza e desinfecção de superfícies hospitalares e equipamentos médicos.



O uso de máscaras de proteção facial é obrigatório no transporte aquaviário, e a CCR Barcas orienta os usuários acerca da medida nos terminais e embarcações.