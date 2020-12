O eixo Inteligência e Tecnologia prevê o desenvolvimento da qualificação dos recursos humanos e uso de ferramentas tecnológicas que deem aos agentes melhores condições para desenvolver o seu trabalho nas ruas Foto Berg Silva

Por O Dia

Publicado 22/12/2020 11:03 | Atualizado 22/12/2020 11:03

Niterói - A Guarda Municipal de Niterói tem agora um Plano Decenal de Desenvolvimento Institucional, que vai definir as estratégias de crescimento e modernização do trabalho da corporação pelos próximos dez anos. Apresentado na última segunda-feira (21) pelo secretário municipal de Ordem Pública, Paulo Henrique de Moraes, em solenidade que contou com a presença do prefeito Rodrigo Neves, o documento traz um conjunto de metas e ações em quatro eixos: Governança e Participação Cidadã; Operações; Inteligência e Tecnologia; e Recursos Humanos. Na ocasião, o prefeito Rodrigo Neves também assinou o decreto que concede um adicional de insalubridade de 30% sobre o salário dos guardas municipais nos próximos seis meses, por causa da atuação desses profissionais durante o período da pandemia do coronavírus.



O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, afirma que o Plano Decenal da Guarda Municipal traz uma perspectiva muito positiva de consolidação institucional da corporação.



“Quando a gente vê um trabalho cuidadoso como esse, a gente fica entusiasmado. Esse plano nos dá uma visão de processo, de consolidação institucional da Guarda Municipal, que se consolida como uma instituição de estado, e não de governo. É um dia para agradecer, em nome da população de Niterói, a lealdade e a dedicação de todo o efetivo. E de pedir que vocês mantenham a altivez e o empenho, sobretudo no próximo ano, que ainda será muito difícil. Mas nós ficamos tranquilos porque sabemos que Niterói tem hoje a melhor Guarda Municipal do estado”, destacou.



Durante a apresentação, o secretário Paulo Henrique de Moraes detalhou algumas ações do planejamento para os próximos dez anos. No eixo Governança e Participação Cidadã, está previsto um redesenho da organização e a busca pelo fortalecimento do Conselho Comunitário de Segurança, com um trabalho cada dia mais voltado para o intercâmbio com as demais áreas do governo e com o cidadão. O eixo Operacional prevê uma nova dinâmica para a área de segurança escolar, que deve ser ampliada nos próximos anos. Também há a previsão da criação de uma Coordenadora de Vigilância Patrimonial e uma maior integração e coordenação de ações com a Nittrans.



O eixo Inteligência e Tecnologia prevê o desenvolvimento da qualificação dos recursos humanos e uso de ferramentas tecnológicas que deem aos agentes melhores condições para desenvolver o seu trabalho nas ruas. E o eixo Recursos Humanos prevê, entre outras coisas, a revisão do Estatuto da Guarda Civil Municipal, a redistribuição do efetivo e a valorização profissional dos agentes.



“A administração de Niterói mostrou claramente que para se evoluir, é preciso planejar. Um planejamento com bases sólidas e um diagnóstico o mais preciso possível, é essencial para projetar o futuro. Com o lançamento do Plano Decenal da Guarda Municipal, estamos dando esse passo, deixando uma sinalização do caminho a ser percorrido para o crescimento da corporação nos próximos dez anos. Tijolo por tijolo, vamos construir a melhor Guarda Municipal do país”, afirmou Paulo Henrique de Moraes.



A subsecretária municipal de Planejamento e futura secretária de Fazenda, Marília Ortiz, afirma que o plano, que pensa as ações da Guarda Municipal pelos próximos dez anos, faz parte de uma proposta do governo de pensar a cidade a partir de uma estratégia de planejamento e diálogo com a sociedade.



“Se não soubermos para onde se quer ir, não é possível entregar políticas efetivas para a sociedade. O plano tem o propósito de discutir qual a Guarda Municipal que queremos para Niterói, buscando experiências exitosas no Brasil e no exterior para construir uma Guarda Municipal que vai olhar para a ordem pública, garantindo a organização do município e o direito a uma cidade mais segura para todos”, explicou Marília Ortiz.



Decreto – Na solenidade, o prefeito Rodrigo Neves assinou o decreto que concede ao efetivo da Guarda Municipal de Niterói um adicional de insalubridade de 30% sobre o salário pelos próximos seis meses, pela atuação dos agentes durante a pandemia do coronavírus.



“Esse adicional é um reconhecimento e um incentivo aos nossos guardas municipais. Esses homens e mulheres salvaram vidas durante essa pandemia. últimos, investimos muito na estruturação da nossa Guarda Municipal, com uma nova sede, um plano de cargos, carreiras e salários e com os melhores cursos de formação disponíveis. E hoje a corporação cumpre um papel essencial no enfrentamento ao coronavírus. Quando a gente atinge uma marca de 100 mil ligações para o Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp) é um sinal de que a população confia no trabalho da guarda municipal”, pontuou o prefeito Rodrigo Neves.



O inspetor da Guarda Municipal de Niterói, Paulo Brito, disse que a corporação se sente lisonjeada pelo reconhecimento ao trabalho desenvolvido.



“A Guarda Municipal de Niterói agradece ao prefeito e a equipe econômica do município pelo reconhecimento ao trabalho de todos os agentes. Temos novos guardas que chegaram à corporação no meio de uma pandemia e estão dando conta do recado, trabalhando incansavelmente, como todo o efeito, para servir à população”.



Participaram da solenidade o presidente da Câmara de Vereadores e vice-prefeito eleito de Niterói, Paulo Bagueira, e os vereadores Milton Cal, Renato Cariello e Luiz Carlos Gallo de Freitas.