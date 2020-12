Com roteiro de Paulo Gustavo e Fil Braz, o especial destaca personagens marcantes de 220 Volts, humorístico com cinco temporadas exibido pelo canal por assinatura Multishow entre 2011 e 2016 e outros encarnados pelo comediante ao longo de sua carreira Imagem Internet

Niterói - A programação de fim de ano da TV Globo traz uma atração que vai fazer parte da festa pela primeira vez. Paulo Gustavo chega com alguns de seus personagens consagrados, como Dona Hermínia, Senhora dos Absurdos e Maria Enfisema, para o ‘220 Volts Especial de Fim de Ano’. No formato que fez sucesso por cinco temporadas no Multishow, a ator apresenta agora um texto inédito, em um programa que vai ao ar na TV Globo hoje (22), após o especial ‘Roberto Carlos - Emoções em Jerusalém’, e no Multishow, no dia 26.

A direção artística é de Susana Garcia, parceira de longa data de Paulo Gustavo. “Esse especial é um grande desafio, porque é um produto que já teve cinco temporadas, com grande sucesso, e está todo mundo com muita expectativa. O formato será o mesmo, mas vamos terminar com uma mensagem alegre, positiva. Trabalhamos muito para conseguir surpreender mesmo o público que já ama. Espero que as pessoas terminem gostando ainda mais do programa”, declara Susana.O programa tem ainda no elenco Marcus Majella, e participações de Herson Capri, Deborah Secco, IZA, Angélica, Mallu Vale, Rafael Zulu e Pedro Novaes, em esquetes com a temática do fim de ano. “Foi a primeira vez que contracenei com ele. Já apresentamos o Prêmio Multishow juntos, mas, dentro do universo dele, foi a primeira vez. Fiquei nervosa porque não sou atriz, mas aprendi e me diverti muito”, conta IZA.

Assim como a cantora, Deborah Secco aparecerá como ela própria em uma das esquetes. “Fiquei muito feliz de participar do programa de fim de ano desse talento, desse gênio que é o Paulo Gustavo. Fazer parte desse momento é muito especial”, afirma a atriz. Angélica também falou sobre sua participação: “Tenho um prazer enorme em estar com o Paulo, a gente se diverte, somos amigos. É bacana ele trazer um pouco de alegria neste ano tão diferente que estamos vivendo. Acho importante ter um programa assim, que levará sorrisos às pessoas que estão tão angustiadas com tudo o que está acontecendo”, comenta a apresentadora do ‘Simples Assim’.