Vítima não foi identificada Imagem Internet

Por O Dia

Publicado 27/12/2020 18:14

Niterói- Uma briga entre moradores de rua acabou com uma mulher morta.

Ela foi esfaqueada e o corpo ficou por algum tempo na Rua Manoel Pacheco de Carvalho (continuação da Rua Saldanha Marinho) esquina com a Avenida Washington Luís, atrás do 12º Batalhão de Polícia Militar de Niterói (BPM-Niterói), no Centro de Niterói.



A polícia militar foi chamada. Segundo os militares ela seria usuária de drogas e estava na altura da Rio Decor junto com o homem, que também estava usando entorpecentes. Após uma discussão ele teria atingido ela com uma faca, e a mulher não resistiu aos ferimentos e morreu no local.



Segundo testemunhas, após o crime, o suspeito teria se escondido na Favela do Sabão, comunidade próxima ao local onde foi morta, na altura da subida da Ponte Rio Niterói.