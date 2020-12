Mais de 1000 multas já foram aplicadas Imagem Internet

Publicado 29/12/2020 14:29

Niterói - A Prefeitura de Niterói tem tomado uma série de ações para conter a disseminação da Covid-19 na cidade e adotou medidas restritivas para evitar aglomerações no Réveillon. A fiscalização será reforçada a partir do dia 31 de dezembro e a Prefeitura considera que a participação da população é fundamental para deter o avanço da pandemia.



A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) reitera que, excepcionalmente no dia 31, as casas de festas, bares, clubes, restaurantes e quiosques estarão autorizados a funcionar apenas até as 18 horas e todos os eventos com cobrança de ingressos estão proibidos.



A secretaria manterá equipes de guardas municipais, agentes da Seop e do Departamento de Fiscalização de Posturas nas ruas. Os estabelecimentos já estão sendo comunicados quanto às novas determinações e o descumprimento poderá acarretar em sanções como multas, interdição, apreensão de mercadorias e até mesmo cancelamento de alvará.



Na areia das praias os eventos também estão proibidos, e o trabalho será focado na conscientização da população com relação à necessidade do uso de máscaras e a manutenção do isolamento social. A secretaria sugere que os moradores evitem a permanência nesses locais e que as tradicionais despedidas de final de ano aconteçam em um curto espaço de tempo. O uso de máscara continua sendo obrigatório.



Durante o dia, equipes da Guarda Municipal circularão com viaturas e motocicletas e montarão barreiras nos acessos às praias, de acordo com a necessidade. O objetivo é restringir a circulação nas praias, evitar aglomerações e o desrespeito às medidas sanitárias de prevenção ao coronavírus.



O acesso às praias continuará liberado para moradores realizarem atividades físicas individuais no mar, areia e no calçadão, das 6h às 12h30 e das 16h às 22h. A Guarda Municipal fará a fiscalização com viaturas volantes e motocicletas.



Os agentes também seguirão com a fiscalização nas praias entre 12h30 e 16h, solicitando a saída de pessoas fora do horário estipulado para a prática de exercícios físicos. Veículos da Guarda Municipal reforçarão a ação. As equipes manterão o trabalho de conscientização quanto ao uso e importância de utilização de máscaras e de seguir os protocolos sanitários.



Sempre que a Guarda Municipal flagra pessoas fazendo o uso da praia para lazer, orienta e explica que a cidade está no estágio amarelo nível 2 do Plano de Transição Gradual para o Novo Normal e a permanência no local e o banho de mar ainda não estão liberados.



Mais de mil multas aplicadas - Desde o dia 21 de maio, quando se tornou obrigatório o uso de máscaras na cidade, já foram aplicadas mais de mil multas no valor de R$ 180.



A NitTrans informa que a operação de trânsito na cidade nas próximas semanas será realizada conforme planejamento cotidiano da cidade.