Falta pouco para a entrega Imagem Divulgação

Por O Dia

Publicado 31/12/2020 13:20

Niterói - A obra de alargamento da Rua Doutor Paulo Alves, no Ingá, tem previsão de entrega para janeiro de 2021. A conclusão da última etapa depende apenas da liberação na Justiça da última desapropriação já realizada pela Prefeitura. Com as intervenções, a via passará de três para quatro faixas de rolamento para os veículos, no trecho entre as ruas Presidente Pedreira e Casimiro de Abreu, sendo a quarta faixa exclusiva para ônibus. As intervenções incluem também a requalificação de todos os passeios, paisagismo, tornando subterrânea a fiação. Última obra de mobilidade da gestão Rodrigo Neves, o alargamento da via vai melhorar o trânsito no eixo viário que liga a Região Oceânica e a Zona Sul pela Praia de Icaraí em direção ao Centro. A obra integra a duplicação da Avenida Marquês do Paraná, um projeto de arquitetura premiado.



A obra é um dos projetos previstos no Plano Municipal de Mobilidade, apresentado pela Prefeitura de Niterói em novembro de 2019. O Plano inclui uma série de intervenções urbanas e viárias, algumas já em andamento e outras previstas para serem implantadas nos próximos 10 anos, visando à melhoria da mobilidade em toda a Niterói. Segundo estudos preliminares, até 2030, haverá uma redução no tempo dos deslocamentos pela cidade, que poderá chegar a 25%, uma média de 15 minutos a menos que o tempo gasto hoje.



“Niterói passou 40 anos sem investimentos significativos em mobilidade. Nesse período, o número de veículos circulando na cidade aumentou mais de 15 vezes e a população dobrou", disse o prefeito. "Este Plano de Mobilidade é o primeiro planejamento decenal da cidade e vai melhorar muito o trânsito ao longo dos próximos anos. Algumas intervenções nesse sentido já foram feitas no durante nosso governo, como a abertura do túnel Charitas-Cafubá, a construção da TransOceânica, do Mergulhão da Praça Renascença e a duplicação da Marquês do Paraná”, destaca Rodrigo Neves.