Praia do Forte Barão do Rio Branco, em Jurujuba Imagem Internet

Por Luciana Guimarães

Publicado 06/01/2021 10:27

Niterói - Na tarde desta-segunda feira (04), um soldado do 21° Grupo de Artilharia em Campanha morreu afogado na Praia do Forte Barão do Rio Branco, em Niterói. A informação foi confirmada pelo Comando Militar do Leste (CML).



Participaram das buscas o Corpo de Bombeiros e a Capitania dos Portos. No entanto, apesar do empenho no resgate, realizado rapidamente de acordo com a CML, o soldado foi encontrado sem vida.



Um Inquérito Policial Militar (IPM) foi aberto para investigar o caso. Os familiares da vítima estão sendo amparados pelo Serviço de Assistência Social da unidade militar.



O CML comunicou em nota que os seus integrantes "sentem-se consternados pela perda e rogam a Deus pelo conforto da família enlutada".