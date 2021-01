Só será aceito um requerimento de inscrição para cada candidato Imagem Internet

Publicado 06/01/2021 10:26

Niterói - A Secretaria Municipal de Educação de Niterói e a Fundação Municipal de Educação abrem a inscrição para pré-matrícula da educação infantil nesta sexta-feira (8). A pré-inscrição será feita exclusivamente de forma virtual. O prazo vai até o dia 15 de janeiro. O responsável precisa inscrever a criança pelo site https://www.matricula.niteroiemrede.net. Os resultados serão divulgados no dia 26.





O edital foi publicado no Diário Oficial do dia 10 de dezembro de 2020 e estabeleceu as normas e procedimentos para o processo de matrícula nas unidades de educação da rede municipal de Niterói e nas creches comunitárias conveniadas ao Programa Criança na Creche, para o ano letivo de 2021.





Só será aceito um requerimento de inscrição para cada candidato. A educação infantil contempla desde a creche - de 4 meses a 3 anos de idade até a pré-escola – de 4 e 5 anos de idade. Após a conclusão da inscrição, o sistema gera um número de protocolo de confirmação que deverá ser impresso ou anotado para acompanhamento do processo.





Para requerer vaga em um dos grupos de referência da educação, preste atenção na idade que a criança precisa ter até o dia 31 de março de 2021. Para educação infantil (Grupo de Referência de Educação Infantil - Grei): Grei 0 - 4 meses; Grei 1 - 1 ano; Grei 2 - 2 anos; Grei 3 - 3 anos; Grei 4 - 4 anos; Grei 5 - 5 anos.





Matrícula – A efetivação das matrículas é realizada na unidade escolar e começa no dia 27 de janeiro para a educação infantil. O responsável pelo aluno deve comparecer à unidade escolar para o qual foi designado no período estabelecido com os seguintes documentos: 3 (três) fotos 3X4 do candidato; Cópia e original da Certidão de Nascimento do candidato; Cópia e original do Comprovante de Residência de Niterói (conta de luz, água, telefone, boletos em geral) e atualizado (com data a partir de outubro/2020), em nome de um dos responsáveis legais; Cópia e original da Carteira de Identidade e CPF do responsável pelo candidato; Comprovante de tipo sanguíneo e RH, nos termos da Lei Municipal nº 3348/18. (Com prazo de entrega até 3 meses após a efetivação de matrícula); Cópia e original do Comprovante de Benefício do Programa Bolsa Família, quando for o caso; Cópia e original da Carteira de Vacinação atualizada, para todos os anos de escolaridade; Número de inscrição no Sistema Único de Saúde – SUS; Cópia e original de CPF do candidato (com prazo de entrega até 3 meses após a efetivação de matrícula).





Fundamental – O resultado da pré-inscrição de alunos para o ensino fundamental será divulgado no dia 11 de janeiro. A matrícula deverá ser efetivada na escola a partir do dia 12 de janeiro. Os responsáveis deverão levar os mesmos documentos listados acima e cópia e original do Histórico Escolar ou protocolo de transferência para alunos a partir do 2º ano do Ensino Fundamental.