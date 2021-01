Homem simulava solicitações de corrida Imagem Internet

Por O Dia

Publicado 09/01/2021 20:41 | Atualizado 09/01/2021 21:25

Niterói - Foi preso neste sábado (9), em ação conjunta das Polícias Civil e Militar, Kayque Soares de Oliveira, o '2K', em Pendotiba, Niterói. Contra ele havia um mandado de prisão preventiva pendente por roubo majorado e duas anotações por roubos.



'2K' foi preso na localidade conhecida como Buraco, no Sapê, durante uma incursão dos policiais nas comunidades do Sapê e da Fazendinha, com o intuito de checar informações sobre o paradeiro dele, obtidas através do Setor de Investigações da 76ª DP (Niterói). Ele foi preso, após ser reconhecido, enquanto pilotava uma moto em uma rua próxima à casa de familiares.



O acusado é investigado por participação em vários assaltos a motoristas de aplicativos. '2K' simulava solicitações de corrida pelos aplicativos e durante a viagem rendia os motoristas, e roubava o veículo e os pertences das vítimas.



O acusado foi levado para a 76ªDP (Niterói), onde permanecerá preso e ficará à disposição da Justiça.