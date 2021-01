Com recursos próprios para a aquisição da vacina, Niterói tem a maior cobertura de atenção básica da saúde pública da Região Metropolitana do Rio por meio do Programa Médico de Família, que atende 100% do público alvo em todas as comunidades da cidade Imagem Assessoria

Niterói - Niterói está pronta para iniciar a vacinação contra a Covid-19 até o final deste mês. A cidade foi a única do estado do Rio a participar do esforço mundial pela vacina, começando em agosto os testes da Fase 3 da Vacina Coronavac/Butantan com centenas de voluntários profissionais de saúde de Niterói. A Prefeitura de Niterói assinou em dezembro um memorando de intenções com o Butantan para compra de 1,1 milhão de doses da vacina.



“Nós ressaltamos hoje ao Instituto Butantan que Niterói está pronta para começar a vacinação ainda este mês. Fomos a única cidade fluminense a contribuir com o esforço mundial pela vacina, ao participar dos testes da fase 3 pela Coronavac, que alcançou excelente resultado, imunizando 100% para casos graves e moderados e 78% para casos leves”, destacou o prefeito Axel Grael.



A Secretaria Municipal de Saúde de Niterói considera que 1,1 milhão de doses da vacina Coronavac é quantidade suficiente para imunizar toda a população da cidade, de mais de 500 mil habitantes. O município terá 54 salas de vacina nas unidades do Programa Médico de Família (PMF), policlínicas e unidades básicas de saúde, além de uma unidade de vacinação no modelo de drive thru. A vacinação também poderá ser agendada através do aplicativo Dados do Bem, já utilizado pelo município para a marcação de testes rápidos de Covid-19 pelo sistema de drive thru. Niterói já testou mais de 150 mil pessoas durante a pandemia.



Com recursos próprios para a aquisição da vacina, Niterói tem a maior cobertura de atenção básica da saúde pública da Região Metropolitana do Rio por meio do Programa Médico de Família, que atende 100% do público alvo em todas as comunidades da cidade.



Dados do Bem – Desenvolvido pelo Instituto D’Or de Pesquisa e Ensino em parceria com a Zoox Smart Data, Dados do Bem é um projeto de monitoramento epidemiológico que reúne tecnologia de geolocalização e metodologia para acompanhamento, em tempo real, da evolução da epidemia do coronavírus nos centros urbanos. Criado por pesquisadores, infectologistas e equipe de inteligência, a ferramenta, cedida gratuitamente à população e ao Poder Público, fornece um mapa de distribuição do vírus e dados estratégicos sobre a Covid-19 para tomadas de decisão das autoridades. O aplicativo faz parte de uma série de iniciativas de pesquisa do Instituto D’Or, “Ciência IDOR contra a Covid”, que ainda inclui outras nove frentes de estudo.



O aplicativo está sendo usado em Niterói para o agendamento de testes rápidos no sistema de drive thru. Para realizar a testagem é necessário ser morador de Niterói, acessar o aplicativo “Dados do Bem” e fazer o autoatendimento. Quem apresentar sintomas da doença e estiver dentro do protocolo de testagem receberá um convite para realizar o exame, com data e hora marcados, em um dos pontos de drive-thru. Casos identificados como graves serão orientados a buscar um atendimento imediato em unidade de emergência.