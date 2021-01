Uma novidade que vem ganhando espaço no mercado e na boca dos brasileiros é a aplicação de facetas de porcelana, tipo lentes de contato. O profissional conta que elas podem ser utilizadas para fechar espaços e alterar o formato e o tamanho dos dentes. É importante ressaltar que o procedimento é irreversível: é fundamental que o dentista faça um planejamento correto e utilize materiais de qualidade para que as peças não apresentem fraturas nem descolem.

As facetas diretas em resina composta são outra opção para quem busca, além de um sorriso mais branco, dentes mais alinhados. Moldadas diretamente na boca do paciente, o procedimento atua como uma restauração feita na superfície do dente na hora da consulta. Conforme a habilidade do dentista, pode fechar espaços e até mudar anatomia dental. É um método reversível e com um custo menor do que as facetas tipo lente de contato, porém, também é menos resistente. Além disso, o material pode manchar e exige um cuidado maior.

Apesar da facilidade e da rapidez com que os procedimentos odontológicos são capazes de transformar os dentes, é preciso ter bom senso. Antes de realizar qualquer tipo de tratamento, o dentista salienta a importância de fazer uma avaliação clínica e radiográfica do dente, para minimizar riscos de problemas.

Dentes brancos e esteticamente bonitos são resultados de uma saúde bucal em dia e de um acompanhamento odontológico regular. Entretanto, se engana quem pensa que a aparência contribui apenas para o bem-estar do organismo. A importância do sorriso bonito se estende aos efeitos psicológicos do desenvolvimento da autoconfiança e da autoestima. Como resultado, temos pessoas mais felizes que buscam seus sonhos e objetivos.

Facetas de resina