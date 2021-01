Atualmente, a Defesa Civil de Niterói conta com 114 Núcleos Comunitários (Nudec) com mais de dois mil voluntários treinados Foto Luciana Carneiro

Niterói - O novo aplicativo “Alerta DCNIT” da Secretaria Municipal de Defesa Civil e Geotecnia está disponível para download gratuito para dispositivos móveis. O aplicativo conta com previsão do tempo, registros de chuva em tempo real, alertas de chuvas fortes, ressaca, ventos e condições do tempo para risco de fogo em vegetação.



O secretário de Defesa Civil, Walace Medeiros, explica que o aplicativo é um canal direto de comunicação com a população.



“É um canal de comunicação direto para planejar sua rotina e não ser pego de surpresa por uma mudança de tempo. A Defesa Civil monitora todas as mudanças meteorológicas e emite alertas por SMS para os cadastrados. Essa é mais uma forma de a população estar conectada às informações de forma rápida”, explicou o secretário



Para baixar o Alerta DCNIT, basta acessar a loja de aplicativos do seu celular (google play ou apple store) e selecionar o programa. Além das informações meteorológicas, o aplicativo também disponibiliza avisos emergenciais e terá comunicação direta com os voluntários da Defesa Civil. O aplicativo também mostra a localização de sirenes e pontos de apoio, assim como informações importantes em casos de queimadas, chuvas fortes, vendavais e ressacas. O sistema do Alerta DCNIT também conta com um botão que direciona o aparelho automaticamente para uma ligação com a Defesa Civil, gratuitamente através do 199.



Chuvas de verão – Com a chegada do verão, o risco de pancadas de chuvas fortes aumenta. A Secretaria de Defesa Civil tem feito reuniões para apresentar o plano de chuvas de verão. Nesta terça-feira (12), agentes da Secretaria apresentaram o planejamento para líderes comunitários e representantes da Federação das Associações de Moradores do Município de Niterói (Famnit) O vídeo está disponível na página da Defesa Civil (www.facebook.com/defesacivilniteroi).



Neste plano, são adotados todos os cuidados em organização para que a cidade esteja preparada para dar respostas em situação de emergência.



Carlos da Silva Fonseca, presidente da Associação de Moradores do Bairro de Fátima, destacou a importância dessa reunião para a comunidade.



“A reunião foi muito produtiva, com material muito fácil de aplicar dentro da nossa comunidade. Posso destacar a parte de lidar com desabamentos, como avisar antes e como agir. Nossa comunidade também possui a sirene da Defesa Civil e isso facilita os moradores saberem quando a chuva está mais forte. O aplicativo também é muito interessante porque envia alertas”, disse o líder comunitário.



Atualmente, a Defesa Civil de Niterói conta com 114 Núcleos Comunitários (Nudec) com mais de dois mil voluntários treinados. Quem quiser participar como voluntário e se inscrever para os próximos cursos que serão ministrados, deve acessar o site da Defesa Civil (www.defesacivil.niteroi.rj.gov.br).