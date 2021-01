Por O Dia

Publicado 14/01/2021 15:02

Niterói - Estão abertas as inscrições para os Programas de Residência Médica em Pediatria, Clínica Médica e Cardiologia do Complexo Hospitalar de Niterói (CHN). Serão concedidas, ao todo, seis vagas. Os interessados podem acessar o edital e a ficha de inscrição no site do hospital e se inscrever até o dia 15 de janeiro por meio do e-mail [email protected] Segundo o dr. Wolney Martins, coordenador do Centro de Estudos, Pesquisa e Inovação (CEPIn) do CHN, o hospital segue um planejamento de credenciamento progressivo de programas de residência médica perante o MEC. “Após a abertura dos Programas de Pediatria (2019) e Clínica Médica (2020), a instituição também vai oferecer, em 2021, vagas para o Programa de Cardiologia. Os três programas somam-se aos Cursos de Especialização em Medicina Intensiva e Radiologia, que formam especialistas há mais de uma década”, explica.Os Programas de Pediatria e Clínica Médica são de acesso direto, ou seja, não exigem pré-requisito. Já o Programa de Cardiologia necessita, como requisito, ter cursado o Programa da Clínica Médica.A Residência Médica do CHN é desenvolvida majoritariamente no complexo hospitalar, que tem servido de cenário de prática para residentes de programas de outras renomadas instituições do Rio de Janeiro.“O processo de inscrições, aberto em dezembro, é totalmente feito pela internet. Este ano, a pandemia de Covid-19 trouxe desafios como a realização de uma prova em tempo menor, para minimizar o risco de contaminação, inscrição remota e maior espaçamento nas salas de prova, entre outras adaptações”, comenta Martins.A prova será realizada no dia 4 de fevereiro, das 14h às 17h, e contará com 40 questões de múltipla escolha e cinco questões discursivas. Diante do cenário atual, é possível que haja alterações de data, local, normas e métodos do processo seletivo. Os candidatos deverão se manter informados e atentos às notas oficiais da Comissão Organizadora do Processo Seletivo neste site: https://chniteroi.com.br/pt/sobre-nos/processo-seletivo-para-residencia-medica-no-chn