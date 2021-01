Axel Grael durante reunião de prefeitos com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello Picasa

Por O Dia

Publicado 14/01/2021 20:52 | Atualizado 14/01/2021 23:02

O prefeito de Niterói, Alex Grael, afirmou que a cidade está preparada para dar início à campanha de vacinação contra a covid-19 no próximo dia 20, às 10h. Grael disse que a data foi definida pelo ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, na reunião com prefeitos nesta quinta-feira, mas com um ressalva: a data está mantida caso a Anvisa aprove o uso emergencial de algum imunizante neste domingo.

A prefeitura informou que conta com todos os insumos e equipes preparadas para a vacinação, e que aguarda as doses que serão enviadas pelo Ministério da Saúde, ainda sem uma quantidade definida. O planejamento para a imunização na cidade inclui mais de 100 locais, com estratégia de logística, distribuição nas salas de vacinação, refrigeração, armazenamento e segurança dos insumos definidas.

Em Niterói, a previsão é que a vacinação comece na próxima semana, para o público-alvo da primeira fase. Os profissionais de saúde serão vacinados nas próprias unidades em que trabalham, e os idosos que vivem em instituições, como abrigos e casas de repouso serão imunizados nos próprios locais em que vivem. Já profissionais autônomos, devem procurar uma das 54 salas de vacina da cidade, com documento de registro profissional.