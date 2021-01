Entregas serão realizadas em escolas do Centro e Região Oceânica Imagem Internet

Por Luciana Guimarães

Publicado 15/01/2021 09:12 | Atualizado 15/01/2021 09:35

Niterói - A Prefeitura de Niterói vai entregar o primeiro lote de cestas básicas de 2021 para população em vulnerabilidade social. Essa foi uma das promessas feitas pelo atual prefeito, Axel Grael, durante a campanha, para garantir a alimentação da população enquanto perdurar a pandemia. A distribuição acontece entre os dias 18 e 21 de janeiro, das 9h às 17h, na Unidade Municipal de Educação Infantil (UMEI) Alberto de Oliveira, no Centro, e na Escola Municipal Francisco Portugal Neves, em Piratininga.







Tem direito ao benefício as famílias em situação de vulnerabilidade social e risco de desnutrição e que não fazem jus de nenhum outro programa de mitigação dos impactos financeiros da pandemia do novo coronavírus. A lista com o nome dos beneficiários e o local onde devem buscar sua cesta está disponível no Portal da Transparência da Prefeitura no link https://transparencia.niteroi.rj.gov.br/#/cms/48.







A entrega será realizada de acordo com a letra inicial do nome para acontecer de forma segura e organizada, evitando aglomeração, seguindo a ordem: na segunda-feira (18), pessoas com nomes começados pelas letras de A até C, na terça (19) para pessoas com nomes que comecem por D até I, na quarta (20) é a vez das pessoas com letras iniciais J, K e L, na quinta (21) com letras M até P e na sexta (22) para nomes iniciados pelas letras Q até Z.







Quem não puder comparecer pode indicar um procurador para buscar a cesta. Basta imprimir e preencher o formulário disponível no Portal da Transparência. O uso da máscara é obrigatório.







Serviço:







Entrega de cestas básicas para população em situação vulnerável



Data: 18 a 22 de janeiro de 2021



Horário: 9h às 17h



Locais: a lista com data e local de cada beneficiário está disponível em https://transparencia.niteroi.rj.gov.br/#/cms/48