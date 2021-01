Dona do Quiosque terá prazo para esclarecer se possui as autorizações Imagem Assessoria

Por O Dia

Publicado 16/01/2021 13:36

Niterói - Fiscais da Secretaria de Meio Ambiente de Niterói e agentes da Coordenadoria de Meio Ambiente da Guarda Municipal notificaram e embargaram uma obra no Quiosque Tia Lúcia, em Camboinhas, para que esclareçam se possuem as autorizações necessárias para as intervenções que estão sendo feitas próximo a área de restinga. A ação aconteceu na última sexta-feira (15).



Os agentes chegaram até o estabelecimento através de denúncia feita ao telefone 153 que atende no Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp). As equipes fizeram uma vistoria inicial e os responsáveis serão chamados para prestar esclarecimentos.



“Após recebermos denúncias, nossos fiscais foram até o local acompanhados dos guardas ambientais. Eles puderam observar que a estrutura de base já estava lá há anos e eles começaram a levantar as vigas para sustentar o deque que estava apodrecendo. Uma vistoria complementar minuciosa será feita pelo setor de Áreas Verdes. Enquanto isso, as obras estão paralisadas. Estamos atentos e ampliaremos a fiscalização ambiental nessas áreas”, afirmou o secretário de Meio Ambiente, Leandro Portugal.



Ele reiterou ainda que Camboinhas e inúmeras outras praias da Região Oceânica estão passando por um processo de restauração ecológica que inclui a revegetação. O projeto em parceria com o BNDES prevê a restauração de 203,1 hectares de áreas, o maior da história do município.