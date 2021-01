A Prefeitura é responsável pela logística, distribuição nas salas de vacinação, refrigeração, armazenamento e segurança dos insumos Imagem Niterói

Publicado 18/01/2021 15:46

Niterói - O planejamento de imunização de Niterói prevê que as 54 unidades públicas de saúde e os sete hospitais municipais tenham pontos de vacinação. Nesta etapa, só serão imunizados os profissionais de Saúde e os idosos que vivem nas aproximadamente 40 instituições de longa permanência, como casas de repouso.

A campanha está programada para começar assim que as doses cheguem à cidade. O prefeito de Niterói, Axel Grael, destaca que a cidade está pronta para começar a vacinação, com a aprovação de uso emergencial de duas vacinas pela Anvisa.



"É a vitória da ciência ter, em tempo recorde, vacinas testadas e aprovadas pela Anvisa. Em Niterói, desde o início, baseamos todas as nossas ações na ciência e nas experiências internacionais. Fomos a única cidade do Rio a participar dos testes de fase 3 da Coronavac e sinto que nossa cidade colaborou com esse resultado que mostra eficácia e segurança da vacina. Portanto, estamos em Niterói com toda a logística pronta para iniciar a vacinação. Só aguardamos, ansiosos, a chegada das doses que caberão a Niterói para começar a imunizar nossa população. É um dia para se comemorar, mas também para ter consciência de que o vírus ainda está em circulação e não podemos relaxar nas nossas medidas de prevenção com distanciamento social, uso de máscaras e a higiene. Vamos vencer essa guerra", destacou Axel Grael.



Os idosos acima de 60 anos serão imunizados na própria instituição onde vivem, em horários agendados, pela equipe de vacinação da Secretaria Municipal de Saúde. A vacinação para profissionais de saúde será feita nas unidades onde eles trabalham, sejam públicas ou particulares. Já os profissionais autônomos deverão procurar uma das 54 salas de vacinação da rede básica mais próxima de sua residência, com o documento de registro profissional.



Axel Grael destaca ainda que a cidade já conta com os insumos necessários e equipes preparadas. Ele explicou que, de acordo com o Ministério da Saúde, as doses serão distribuídas igualmente para os municípios, de forma proporcional à população, sem prioridade para as capitais.

“Niterói está pronta para iniciar a vacinação tão logo cheguem as vacinas. Compramos todo material necessário e a logística está toda montada para que a gente inicie a vacinação.", afirmou o prefeito.



Com a proibição da compra de vacinas, Niterói entrou no Plano Nacional de Imunização do Governo Federal e aguarda a entrega das doses, ainda sem o quantitativo definido. A Prefeitura é responsável pela logística, distribuição nas salas de vacinação, refrigeração, armazenamento e segurança dos insumos.