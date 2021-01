Dia histórico para a cidade Imagem Niterói

Publicado 19/01/2021

Niterói - A Prefeitura de Niterói começa nesta quarta, às 10h30, a vacinação contra a Covid-19 dos profissionais de saúde que atuam no Hospital Municipal Oceânico, a primeira unidade do país exclusiva para o tratamento de pacientes com a doença. Em seguida, profissionais de saúde de outras unidades da rede pública e privada de Niterói também receberão a primeira dose da vacina. Além deles, serão imunizados idosos que vivem nas aproximadamente 40 instituições de longa permanência, como casas de repouso.



Referência - A Prefeitura de Niterói arrendou as instalações de um hospital privado, que estava fechado, realizou obras de adequação na unidade e começou a receber os primeiros pacientes em menos de um mês. A unidade possui 136 leitos com respiradores para pacientes com a doença e é mantido com recursos da Prefeitura. O Hospital já superou a marca de 1.000 altas de pacientes que se recuperaram da Covid-19.



SERVIÇO:

Início da vacinação contra a Covid-19 dos profissionais de saúde de Niterói

Local: Hospital Municipal Oceânico

Horário: 10h30

Endereço: Av. Dr. Raul de Oliveira Rodrigues, 382 - Piratininga, Niterói.