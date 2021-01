Enfermeira Bruna Lemos, de 35 anos, foi a primeira profissional de Saúde de Niterói a tomar a vacina contra a Covid-19 Divulgação

A enfermeira Bruna Lemos, de 35 anos, foi a primeira profissional de Saúde de Niterói a tomar a vacina contra a Covid-19. Bruna trabalha na linha de frente do Hospital Municipal Oceânico de Niterói, unidade exclusiva para o tratamento de pacientes com Covid-19 pioneira no país. Ele é enfermeira de rotina, ou seja, a profissional que acompanha o dia a dia dos pacientes, da entrada até a alta.



Bruna integra a equipe do Oceânico desde abril, acompanhou a entrada do primeiro paciente e muitas das mais de mil altas que já aconteceram no hospital.



"Esse é o momento mais emocionante do trabalho no Hospital Oceânico: ajudar nossos pacientes a vencerem a Covid-19. Essa vacina nos traz a esperançade voltarmos a viver normalmente e abraçamosas pessoas que amamos", explica.



Ela, que trabalha há 11 anos na Saúde, em especial em unidades de terapia intensiva, tem um filho de dois anos e mora em Várzea das Moças.



"A vacina é a forma mais eficiente de prevenção à Covid-19. Tenho muita esperança que, com a vacinação, essa crise na saúde seja superada e vidas sejam salvas. Acho muito importante todosse vacinarem. Minha família também está mais aliviada em saber que estarei protegida", conta.

Já Clice de Souza Carvalho, de 93 anos, foi a primeira idosa vacinada em Niterói. Ela vive em uma instituição de longa permanência na cidade. A imunização contra a Covid-19 começou nesta manhã no município.



Referência -O Hospital Municipal Oceânico é a primeira unidade exclusiva para o tratamento de pacientes com Covid-19 no país. A Prefeitura de Niterói arrendou as instalações de um hospital privado, que estava fechado, realizou obras de adequação na unidade e começou a receber os primeiros pacientes em menos de um mês. A unidade possui 136 leitos com respiradores para pacientes com a doença e é mantido com recursos da Prefeitura.



“Trabalhamos diariamente com muito empenho nas ações de combate à Covid-19 para diminuirmos o impacto da doença. O Hospital Oceânico é uma unidade fundamental para o município, onde temos profissionais competentes e preparados para atuar na assistência aos pacientes com coronavírus”, explica o secretário de Saúde, Rodrigo Oliveira.