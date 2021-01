Cidade conta com mais de 54 salas de vacina Foto Douglas Macedo

Por O Dia

Publicado 21/01/2021 16:56 | Atualizado 21/01/2021 17:00

Niterói - No segundo dia da Campanha de Vacinação contra a Covid-19 em Niterói foram vacinados 41 idosos e 985 profissionais de saúde. O dia foi marcado por muita emoção. O sentimento de quem recebeu o imunizante era de alívio e gratidão. Nesta primeira etapa, o público-alvo definido pelo Ministério da Saúde inclui os profissionais de saúde e idosos em lares de longa permanência. Nas próximas etapas, assim que a cidade receber mais lotes de vacina, o público-alvo será ampliado.



O município conta com mais de 54 salas de vacina, além da imunização volante nos hospitais públicos e privados e nas instituições que abrigam os idosos. De acordo com o secretário municipal de Saúde, Rodrigo Oliveira, a vacinação é uma conquista do Sistema Único de Saúde.



“Estamos muito felizes com a chegada da vacina ao município. Sempre atuamos de forma intensa no combate ao coronavírus e a vacina ratifica esse empenho. Niterói tem grande experiência em campanhas de vacinação e a cidade está preparada para imunizar sua população”, disse o secretário lembrando a importância de se manter as medidas de prevenção como uso da máscara, higienização com álcool em gel e distanciamento social.



A movimentação durante o dia foi bem intensa nas unidades de saúde. No hospital Municipal Carlos Tortelly, por exemplo, foram imunizados 250 profissionais. Uma das profissionais imunizadas foi Marilu Gonçalves, de 42 anos, coordenadora de Serviço Social. Ela é responsável pela equipe que faz o acolhimento das famílias dos pacientes com Covid-19 atendidos pelo hospital, Marilu estava emocionada após a aplicação da dose.



“A impressão que dá é que estamos recebendo uma nova certidão de nascimento, um salvo conduto. Por mais que a gente use todos os equipamentos de segurança, a gente está sempre preocupada em contrair a doença e expor as pessoas ao nosso redor. Esperamos que logo a gente volte a viver com segurança”, declarou Marilu, alertando que ainda não é momento de deixarmos de lado as medidas de proteção contra a doença.



Na Policlínica Regional Sérgio Arouca, em Santa Rosa, Carmem Regina Colonese, enfermeira há 35 anos, também recebeu o imunizante. Ela destacou o momento como histórico.



“A vacina é um marco imenso, sendo muito aguardada desde que começou a ser administrada em outros países. Foi muito emocionante receber a imunização na cidade de Niterói, principalmente para quem atuou na linha de frente desde o início da pandemia”, disse Carmem.