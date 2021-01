Duas embarcações foram encontradas praticando o ato ilegal Imagem Divulgação

Publicado 21/01/2021 17:19 | Atualizado 21/01/2021 17:20

Niterói - Grupo pescava em área considerada de preservação ambiental na praia de Piratininga.

Ao todo, treze pessoas foram presas e dois barcos foram apreendidos no início da noite desta quarta-feira (20) na praia de Piratininga, após denúncias de moradores da região, acusando os tripulantes de pesca ilegal.



Policiais da 81ªDP (Itaipu), em operação conjunta com agentes do Instituto Estadual do Ambiente (INEA), se dirigiram ao local, com o objetivo de coibir a prática de crime ambiental. A apreensão das embarcações Carlos Teles e Coliseu I ocorreu por volta das 18h40.





As embarcações estavam começando com a pesca no local quando os agentes chegaram e anunciaram a fiscalização, uma vez que o local é uma Unidade de Conservação, sendo permitida apenas a pesca tradicional. As embarcações realizavam pesca industrial na região.

Segundo a delegada Raissa Celles, responsável pelas investigações, a ação policial, realizada em conjunto com o Instituto Estadual do Ambiente (Inea), evitaram a morte de milhares de peixes.



“Por conta da rápida ação da Polícia Civil e dos agentes do Inea, que interromperam as atividades de pesca logo no início, evitou-se a morte de milhares de peixes nesta área, o que causaria grande impacto na vida marinha da Baía de Guanabara”, afirmou.



Os barcos foram levados para o cais de Jurujuba e os tripulantes presos em flagrante, o que evitou a mortandade de milhares de peixes da Baía de Guanabara.