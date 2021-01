Processo será feito pela internet Imagem Internet

Publicado 22/01/2021 08:57

Niterói - Para quem é estudante e precisa de uma vaga como aprendiz ou estagiário, o CIEE/Rio (Centro de Integração Empresa-Escola) recomenda que você comece a procurar já.

Há 1.520 oportunidades de estágio, aprendizagem e para pessoas com deficiência (PCD).



De acordo com a entidade, é o melhor momento de encontrar uma oportunidade no mundo do trabalho. A chance de conseguir uma vaga entre janeiro e março é 31% maior do que nos demais períodos.



Segundo o presidente do CIEE/ Rio, Arnaldo Niskier, isso acontece em virtude das vagas sazonais. É neste período que se concentra o encerramento de contratos, bem como a abertura de postos após a formatura dos atuais estagiários. As empresas, portanto, iniciam o ano buscando estudantes que possam suprir essas vagas.



Os cursos que concentram essas oportunidades são os mais tradicionais, como Direito, Pedagogia e Administração. Em seu balanço de 2019, no entanto, o CIEE/Rio manifestou a preocupação com a falta de interesse em tecnologia, onde há demanda crescente.



Por causa da pandemia, todo o processo seletivo está sendo feito pela internet.



CONFIRA AS OPORTUNIDADES DA SEMANA



Ensino superior (848 vagas)



Barra Mansa – Administração (18), Arquitetura (7), Ciências Contábeis (8), Comunicação Social (3), Direito (62), Educação (1), Engenharia (3), Medicina (1) e Odontologia (1).



Campos – Administração (4), Biomedicina (1) e Direito (1).



Duque de Caxias – Administração (4), Arquitetura (1), Ciências Contábeis (1), Comunicação Social (1), Educação (1), Engenharia (5), Farmácia (1), Marketing (1) e Recursos Humanos (1).



Macaé – Administração (18), Arquitetura (1), Biomedicina (1), Contabilidade (1), Direito (1), Estética (1), Educação (1), Engenharia (5), Farmácia (1), Informática (1), Psicologia (1).



Niterói – Administração (9), Arquitetura (1),Marketing (2), Design (1), Desenho Industrial (1), Direito (56), Educação (4), Engenharia (7), Farmácia (1), Informática (1), Meio Ambiente (1) e Moda (1).



Nova Friburgo – Administração (4), Contabilidade (1), Comunicação Social (1), Direito (1) e Informática (2).



Nova Iguaçu – Administração (46), Contabilidade (1), Comunicação Social (1), Direito (12), Engenharia (7), Informática (2) e Marketing (4).



Petrópolis – Administração (9), Ciências Contábeis (2), Ciências Econômicas (1), Comunicação Social (4), Direito (12), Educação (4), Engenharia (4), Informática (1), Marketing (3) e Psicologia (1).



Resende – Administração (3), Enfermagem (1), Engenharia (2) e Recursos Humanos (1).



Rio de Janeiro – Administração (117), Arquitetura de Urbanismo (2), Arquivologia (6),Artes (1), Biblioteconomia (1), Ciências Atuariais (3), Ciências Contábeis (32), Economia (6), Comunicação Social (31), Design (6), Direito (126), Enfermagem (1),Educação (18),Engenharia (51),Estatística (3), Farmácia (2), Psicologia (5), Secretariado (1), Informática (31), Gastronomia (7), Marketing (8), Relações Internacionais (3) e Saúde (9).



Teresópolis – Engenharia (2).



Três Rios – Administração (2), Comunicação Social (1) e Informática (1).



Ensino médio (672 vagas)



Barra Mansa – Aprendiz (36), ensino médio (28), técnico em Eletromecânica (1) e técnico em Segurança do Trabalho (1).



Campos – Aprendiz (1), ensino médio (3), técnico em Administração (2), técnico em Contabilidade (1) e técnico em Mecânica (1).



Duque de Caxias – Aprendiz (30), ensino médio (13) e técnico em Administração (1).



Macaé – Aprendiz (36), ensino médio (7) e técnico em Enfermagem (3).



Niterói – Aprendiz (40) e ensino médio (16).



Nova Friburgo – Aprendiz (7) e ensino médio (9).



Nova Iguaçu – Aprendiz (17), ensino médio (24), técnico em Edificações (1), técnico em Enfermagem (1), técnico em Publicidade (1), técnico em Saúde Bucal (1) e técnico em Segurança do Trabalho (2).



Petrópolis – Aprendiz (21) e ensino médio (3).



Resende – Aprendiz (7) e ensino médio (6).



Rio de Janeiro – Aprendiz (263), ensino Médio (50), técnico em Design (1), técnico em Marketing (1), técnico em Administração (2), técnico em Automação (7), técnico em Edificações (3), técnico em Eletrônica (4), técnico em Logística (2), técnico em Mecatrônica (1), técnico em Química (2) e técnico em Segurança do Trabalho (1).



Teresópolis – Aprendiz (12).



Três Rios – Aprendiz (2).