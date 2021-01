A cobrança para o uso de máscaras também será reforçada Imagem Internet

Por O Dia

Publicado 22/01/2021 18:18 | Atualizado 22/01/2021 18:18

Niterói - A Secretaria de Ordem Pública de Niterói vai intensificar o trabalho de fiscalização nos acessos às praias de Itaipu e Itacoatiara no próximo sábado (23). Somente moradores, mediante apresentação de documentação, poderão acessar as praias da Região Oceânica. No domingo (24) não haverá barreiras por causa da segunda etapa de provas do Enem. Em pronunciamento nas redes sociais na última quinta-feira (21), o prefeito Axel Grael reforçou que o acesso às praias continua liberado exclusivamente para atividades físicas individuais no mar, areia e no calçadão, das 6h às 12h30, e das 16h às 22h.



As medidas visam a reduzir a circulação de pessoas nas praias da Região Oceânica durante os fins de semana, evitando aglomerações e, consequentemente, a proliferação do coronavírus.



“Estamos trabalhando de forma educativa buscando convencer os cidadãos que é preciso seguir respeitando os protocolos de segurança, ter um pouco mais de paciência e aguardar um pouco mais para voltar a frequentar as praias, como fazíamos antigamente. Todos nós gostamos muito de aproveitar as nossas praias, mas o momento é ainda de perseverar nestas medidas preventivas com relação à Covid-19. Isso tem que ser um esforço de todos: da administração pública da Prefeitura de Niterói e de cada cidadão. É preciso tomar as providências necessárias para se proteger e proteger a sua família, as pessoas que você ama. Então, ajude a convencer estas pessoas que ainda precisamos manter todo cuidado para prevenir a contaminação", afirmou o prefeito.



O secretário municipal de Ordem Pública, coronel Paulo Henrique Moraes, afirmou que está estudando adaptações de operação incluindo outras secretarias para possibilitar a ampliação da cobertura das ações de fiscalização na cidade.



“Neste fim de semana nós teremos uma questão muito parecida com a da semana passada, já que será realizada a segunda etapa de provas do Enem, no domingo. Com isso, não iremos operar as barreiras. No sábado, faremos as barreiras de Itacoatiara e Itaipu, de maneira que a gente consiga ir medindo e controlando o fluxo. Para a próxima semana, teremos a participação de outros órgãos na operação e estamos estudando as novas ações que serão divulgadas nos próximos dias, com operação nos acessos às praias, operação de reboque, controle de estacionamento, restrição de determinadas áreas, buscando uma nova forma de operar, levando a Guarda Civil Municipal para outras regiões como o Gragoatá, a Boa viagem e outros pontos que não estamos conseguindo chegar”, pontuou.



O secretário fez questão de pontuar, ainda, que nesta época do ano, temos, tradicionalmente, um fluxo muito grande para as praias da cidade, porém, este ano há uma situação atípica que é a pandemia do coronavírus e as aglomerações são, hoje, o foco principal das ações.



“Estamos nesta luta há mais de 10 meses e inúmeras alternativas foram testadas e implantadas, aplicadas e observadas, e a cada momento a gente utiliza uma dessas alternativas de acordo com o movimento. Mas nenhuma dessas medidas será eficiente se o cidadão não se conscientizar que é preciso evitar os locais de aglomeração e os momentos de maior fluxo”, finalizou.