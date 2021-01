Só em 2020, a Secretaria de Defesa Civil registrou 59 ocorrências sobre queimadas no município Imagem Internet

Por O Dia

Publicado 23/01/2021 13:09

Niterói - A Secretaria Municipal de Defesa Civil e Geotecnia está em intensa atividade de prevenção às queimadas em Niterói. Devido à ausência de chuva e a previsão de altas temperaturas, com baixa umidade relativa do ar, para os próximos dias, o risco de fogo em vegetação é ainda maior. Por conta disso, equipes da Defesa Civil têm feito um trabalho constante de conscientização com a população por meio de SMS, redes sociais e dos grupos de voluntários dos Núcleos Comunitários (Nudec), além das Rondas Preventivas contra Queimadas.



O secretário de Defesa Civil, Walace Medeiros, destaca os perigos que este período pode trazer.



“Estamos passando por um momento em que a possibilidade de chuvas fortes aumenta. Porém nos dias em que não há chuvas, por conta das altas temperaturas, baixas umidades relativas do ar e ventos fortes, ficamos sujeitos a um problema que também é muito sério, que são as queimadas. A vegetação fica muito suscetível a qualquer fagulha, qualquer fonte de calor, e esse incêndio pode se alastrar e tomar proporções consideráveis. Por conta disso, a Prefeitura de Niterói, por meio das Secretarias de Defesa Civil e Meio Ambiente, Companhia de Limpeza de Niterói e da Guarda Ambiental, vem realizando diversas medidas preventivas contra as queimadas. As queimadas, além de destruir a vegetação, podem causar vários problemas significativos para a fauna, incêndios em residências, além de trazer grande prejuízo para a qualidade do ar que respiramos”, explica o secretário.



Nesta primeira quinzena de 2021, com o período de estiagem, já foram realizadas seis rondas nas localidades do Jacaré, Ponta D’areia, Várzea da Moça e Maceió. O projeto de rondas preventivas contra queimadas existe desde agosto de 2015. Allan Sturms, responsável pelos Núcleos Comunitários (Nudec), explica como o trabalho é realizado.



“O objetivo é conscientizar a população e consequentemente diminuir as queimadas no município. As equipes conversam com os moradores dessas regiões de mata, explicam os riscos das queimadas e informam que, atualmente, toda a cidade conta a coleta da Companhia Urbana de Limpeza. A equipe também orienta as pessoas a usarem os resíduos naturais, como folhas e galhos, na compostagem ou colocarem em sacos para serem coletados”, explica Allan.



Em 2014, a Prefeitura deu início ao projeto Niterói Contra Queimadas, iniciativa voltada às ações de prevenção e combate à incêndios em vegetação, constituída de ações de mapeamento de áreas vulneráveis, rondas preventivas nessas áreas, elaboração de plano de contingência que prevê ações integradas entre prefeitura e Corpo de Bombeiros, capacitação dos guardas ambientais para combate à incêndios e, por fim, convocação e capacitação de voluntários para integrarem o Nudec Queimadas.



De acordo com o secretário, o Nudec Queimadas é um grande aliado do trabalho executado pela Defesa Civil, que passou a contar com um grupo de pessoas preparadas para apoiar em ações preventivas e de conscientização.



“Esses voluntários passam a exercer função de observadores e indicadores de pequenos focos de incêndio, ainda no início, e da existência de balões sobre o município. Desta forma, passam a constituir um grupo de trabalho extremamente dedicado à causa e que, em casos emergenciais (incêndios de médio e grande porte), estão capacitados para atuar em apoio com a equipe do Corpo de Bombeiros, fortalecendo o sistema municipal de Defesa Civil voltado ao combate às queimadas", disse Walace, que completou. “Não queimem o lixo doméstico, não joguem guimbas de cigarro de forma aleatória e fora do local adequado e, principalmente, não soltem balões”, encerrou o secretário, acrescentando que, em caso de verificar um princípio de incêndio em vegetação, deve-se ligar imediatamente para o Corpo de Bombeiros (193).