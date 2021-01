Ao todo, a cidade registra 27.020 casos confirmados da doença Foto Internet

Publicado 26/01/2021 00:16 | Atualizado 26/01/2021 00:23

Niterói - A Secretaria Municipal de Saúde de Niterói informa que o município já tem 25.779 pacientes recuperados da Covid-19. Ao todo, a cidade registra 27.020 casos confirmados da doença e 249 pessoas em isolamento domiciliar sendo acompanhados pela Secretaria. Niterói registra 723 óbitos.

Na manhã desta segunda-feira (25), Niterói recebeu 7.070 doses da vacina AstraZeneca A previsão é que as vacinas sejam aplicadas a partir de quarta-feira (27) e todo o quantitativo será usado como primeira dose. O público-alvo será de profissionais de saúde, idosos que moram em Instituições de Longa Permanência, maiores de 18 com necessidades especiais e institucionalizadas. A vacinação será feita nas unidades de saúde e através de equipes volantes que irão às instituições. De acordo com o secretário municipal de saúde, desde o início da imunização, que segue o plano nacional de imunização, iniciado no último dia 19, cerca de 5 mil pessoas já foram vacinadas em Niterói.



“Assim que começarmos a receber mais vacinas, vamos expandir esse cronograma para os idosos que não estão abrigados. Para isso, será disponibilizada uma forma de agendamento e também um conjunto com todas as informações e orientações necessárias”, pontuou Rodrigo Oliveira.