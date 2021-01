Em função das medidas de combate à Covid-19, a prioridade é que os contribuintes optem pelo atendimento online Imagem Internet

Por O Dia

Publicado 28/01/2021 11:03

Niterói - As cotas mensais do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 2021 podem ser colocadas em débito automático pelos contribuintes em Niterói. Para fazer isso, os clientes de Banco do Brasil, Bradesco, Itaú e Santander devem entrar em contato com a sua agência e solicitar o débito automático das cotas do imposto. Será necessário informar o número de matrícula do imóvel. A Secretaria Municipal de Fazenda de Niterói ressalta que, atualmente, apenas as cotas do IPTU podem ser pagas em débitos automáticos. Outras taxas municipais não possuem essa modalidade de pagamento.



Segunda via – Caso o contribuinte não possua conta em um dos bancos conveniados para o débito automático, é possível emitir a segunda via do carnê do IPTU 2021 já está disponível no site da Secretaria Municipal de Fazenda. Em função das medidas de combate à Covid-19, a prioridade é que os contribuintes optem pelo atendimento online. Para obter o documento, o contribuinte deve acessar o link https://fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/servicos/iptu/. É preciso ter em mãos o número da matrícula do imóvel. O contribuinte poderá conferir o tutorial com o passo a passo do serviço online em https://fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/segunda-via-do-iptu-de-niteroi-passo-a-passo/.