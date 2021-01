Dia 1º de fevereiro começa uma nova etapa Imagem Internet

Niterói - A vacinação de profissionais de saúde com mais de 60 anos será feita hoje (28/01) em quatro unidades de saúde de Niterói. A prefeitura recebeu 18.690 doses da vacina da Oxford/AstaZeneca.

Antes, havia recebido 22.340 doses da CoronoVac, que está aplicando nos profissionais que atuam na linha de frente do combate à Covid-19 no município.



No anúncio feito somente no meio da noite de ontem (27/11) em sua página no Facebook, a prefeitura de Niterói acrescentou que, a partir de segunda-feira (1° de fevereiro), poderão se vacinar os profissionais de saúde com menos de 60 anos, e outros listados pela prefeitura (veja abaixo).



A vacinação vai ser realizada nas seguintes unidades:

Policlínicas do Barreto, Sérgio Arouca, Itaipu e Carlos Antônio da Silva.

É preciso levar o registro profissional atualizado e a identidade, assim como número do CPF ou do CNS.

Confira as 15 categorias que serão contempladas a partir de segunda-feira:



assistentes sociais;

biólogos;

biomédicos;

enfermeiros;

farmacêuticos;

fisioterapeutas;

fonoaudiólogos;

funcionários do sistema funerário que tenham contato com cadáveres potencialmente contaminados;

médicos veterinários e seus respectivos técnicos e auxiliares;

médicos;

nutricionistas;

odontólogos;

profissionais de educação física;

psicólogos;

terapeutas ocupacionais.

Confira os endereços dos locais de vacinação:



Policlínica Dr. Carlos Antônio da Silva – Rua Jansen

de Mello s/nº, São Lourenço

Policlínica Dr. Sérgio Arouca, Praça Vital Brazil s/nº – Santa Rosa

Policlínica de Itaipu – Est. Engenho do Mato s/nº, Itaipu

Policlínica do Barreto, Rua Luiz Palmier, 726 – Barreto





