Pagamento dos benefícios foi prorrogado até março Imagem Internet

Por O Dia

Publicado 29/01/2021 00:12

Niterói - No próximo dia 8, serão iniciadas as recargas do mês de fevereiro dos cartões pré-pagos para os beneficiários dos programas Renda Básica, Busca Ativa e para os Microempreendedores Individuais (MEIs). O calendário de pagamento foi informado pelo prefeito de Niterói, Axel Grael, em vídeo ao vivo nas redes sociais da Prefeitura, na noite desta quinta-feira (28).



O prefeito lembrou que o pagamento dos benefícios foi prorrogado até março e que a criação dos programas sociais e econômicos foram fundamentais nas ações de combate ao avanço do coronavírus na cidade.



“Graças a ações contínuas e bem planejadas Niterói se tornou referência no combate ao coronavírus. A Prefeitura está trabalhando intensamente desde o início da pandemia para salvar vidas, preservar empregos e manter a economia de pé. Sabemos que a chegada da vacina é um passo importante para vencermos a batalha contra a Covid-19, no entanto, ainda precisamos continuar perseverando nos protocolos de segurança, com distanciamento social e o uso de máscara”, disse.



O calendário de pagamentos começa com o depósito para os MEIs, no dia 8. No dia 9, será a vez de todas as categorias profissionais do Busca Ativa, como quiosqueiros, catadores de recicláveis, artesãos, vendedores ambulantes cadastrados, pescadores, produtores agroecológicos, entre outros.



Os beneficiários inscritos no CadÚnico terão a recarga efetuada nos dias 10, 11 e 12. No dia 10, recebem o crédito os inscritos com iniciais do nome de A até F. No dia 11, será a vez daqueles com nomes iniciados pelas letras de G até M. E no dia 12, aqueles com nomes iniciados de N até Z.



As famílias de alunos da rede municipal de ensino não inscritas no CadÚnico terão a recarga efetuada nos dias 13 e 14. De acordo com o cronograma de ordem alfabética, no dia 13 recebem os responsáveis com nomes iniciados pelas letras de A até J. No dia 14, aqueles com a letra inicial do nome de K até Z.



A secretária municipal de Fazenda, Marília Ortiz, também divulgou que os depósitos de fevereiro para o programa Empresa Cidadã 1 serão efetuados no dia 2 de fevereiro, e para o Empresa Cidadã 2, no dia 4 de fevereiro. Já os taxistas inscritos no programa Taxista Amigo receberão o auxílio no dia 18.