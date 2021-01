O plano leva em consideração a infraestrutura da rede pública e as condições socioeconômicas e sociais dos alunos e professores Imagem Internet

Publicado 29/01/2021 00:12

Niterói - O secretário municipal de Educação, Vinicius Wu, participou de reunião extraordinária da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Câmara Municipal de Niterói, na noite desta quarta-feira (27), para debater a reabertura das escolas públicas e privadas da cidade e as regras e protocolos de segurança para a volta às aulas. Na ocasião, o secretário anunciou que o plano de retomada das escolas da rede pública será divulgado nesta sexta-feira (29). O plano tem o propósito de minimizar os efeitos da pandemia, combater a evasão escolar e recuperar conteúdos pedagógicos.



Vinicius Wu enfatizou, durante a reunião, que o planejamento de retomada foi desenvolvido em diálogo com diferentes representantes da sociedade civil, educadores e especialistas em saúde. O plano leva em consideração a infraestrutura da rede pública e as condições socioeconômicas e sociais dos alunos e professores.



“A retomada é o primeiro passo para um processo de recuperação pedagógica que, certamente, vai se desenrolar nos próximos anos. É um plano para que não tenhamos uma geração marcada pela interrupção do desenvolvimento escolar, o que prejudica suas possibilidades de futuro e aumenta as condições de nossos alunos de viverem no subemprego”, ressaltou Vinicius.



O secretário lembrou ainda que Niterói foi referência no combate a disseminação do novo coronavírus durante toda a pandemia, com decisões embasadas na ciência e valorizando a vida da população. Este pilar, reforça Wu, continua sendo um dos compromissos da Prefeitura de Niterói.



“Buscamos construir planos locais de retomada, seguindo as orientações sanitárias, ouvindo cada direção escolar, identificando possíveis problemas e criando condições de retorno seguro. Este é um compromisso de quem defende a educação pública”, completou o secretário.



A Secretaria de Educação elaborou um programa de inclusao digital que envolve uma tutoria para auxiliar os professores com o formato on-line visando a garantir a qualidade de ensino para os alunos e apoiar o trabalho dos profissionais de educação no retorno, que poderá ser em formato híbrido ou remoto. Alem disso, a secretaria quer implementar um programa de aprendizagem intensiva para que estagiarios trabalhem com os professores em uma monitoria dos alunos, apoiando o uso da tecnologia e auxiliando no reforco escolar.