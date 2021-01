Administração Regional da Engenhoca entregou mais de 2 mil máscaras Foto Assessoria

Por O Dia

Publicado 30/01/2021 12:32

Niterói - A Prefeitura de Niterói continua com a distribuição gratuita de máscaras para a população. Nesta quinta-feira (28), a Administração Regional da Engenhoca entregou mais duas mil unidades do equipamento de proteção para moradores do bairro, pessoas que circulavam nas ruas, comércios e passageiros de ônibus.





Ao todo, já foram distribuídas mais de dois milhões de máscaras de tecido reutilizável e lavável. Desde o dia 23 de abril, o uso do equipamento é obrigatório nas áreas públicas como ruas, ônibus, padarias, supermercados, hospitais, filas de bancos entre outras. O uso da máscara é fundamental para proteção individual e do próximo, porém é necessário que o equipamento esteja na posição correta e cubra a boca e o nariz. O objetivo é diminuir a propagação do novo coronavírus que se espalha rapidamente e é invisível aos olhos.





Prorrogação das medidas – No dia 5 de janeiro, o decreto 13.857/2021, assinado pelo prefeito Axel Grael, prorrogou todas as medidas restritivas de distanciamento social para redução da transmissão do novo coronavírus na cidade até o dia 28 de fevereiro. A Prefeitura recomenda que a saída da residência deva se dar apenas por motivos de trabalho, compra de gêneros alimentícios, ida a farmácias, por motivos médicos ou para ida a estabelecimentos cujo funcionamento esteja permitido ou por conta de atividade permitida.





O uso de máscara facial em áreas públicas, bem como em espaços particulares em que houver atendimento ao público, segue obrigatório, sob pena de aplicação de multa instituída em lei. Fica recomendado à população em geral, especialmente aos idosos e pessoas que se encontrem no grupo de risco, que evitem locais onde haja aglomeração de pessoas tais como praias, parques e eventos em geral. O decreto prorroga também a redução da circulação nos limites de Niterói com municípios vizinhos.