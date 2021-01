São 52 vagas para professores e outras posições Imagem Niterói

Por O Dia

Publicado 30/01/2021 12:47

Niterói - A Prefeitura de Niterói anuncia, neste sábado (30), a convocação de mais uma lista de aprovados no concurso da Educação realizado em 2016. O objetivo é recompor o quadro de servidores da rede municipal. Serão chamados 134 aprovados nos seguintes cargos: professores I (52), pedagogos (34), professores II (32), merendeiros (8), administradores (3), auxiliares de portaria (3) e agentes de coordenação de turno (2). A chamada será publicada no Diário Oficial do município.