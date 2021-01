Idoso de 73 anos foi atendido no Hospital Estadual Azevedo Lima Imagem Internet

Por O Dia

Publicado 31/01/2021 11:02 | Atualizado 31/01/2021 11:58

Niterói - Uma briga de família terminou com um idoso baleado no braço na madrugada deste domingo (31), no Fonseca, bairro da Zona Norte de Niterói.

O caso aconteceu às 3h quando um idoso discutiu com o filho e acabou ferido.

De acordo com a Polícia Militar, a vitima de 73 anos deu entrada por meios próprios no Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal) alegando não recordar quem o teria atingido.

Aos policiais da 78ª DP (Fonseca), o filho do idoso confessou ter sido o autor dos disparos e que a confusão aconteceu porque o pai estava embriagado e extremamente agressivo e e tentou atingi-lo com uma faca.

Ele foi encaminhado para a delegacia, a arma apreendida e em seguida liberado.

Segundo informações preliminares, o estado de saúde do pai é estável.

