O comando do 12º BPM afirmou que uma equipe estava em patrulhamento na Estrada do Monan Pequeno no momento dos disparos Imagem Internet

Por O Dia

Publicado 02/02/2021 16:24 | Atualizado 02/02/2021 16:27

Niterói - Uma criança de cinco anos foi baleada e morreu, na manhã desta terça-feira (2), em Pendotiba, Niterói, durante uma troca de tiros entre policiais e criminosos.



De acordo com a Polícia Militar, agentes realizavam um patrulhamento pela Estrada do Monan Pequeno para reprimir roubos de carga, de veículos e a pedestres quando foram surpreendidos por cinco criminosos que atiraram contra os policiais. Os agentes revidaram e deram início a uma troca de tiros. Cessado os disparos, os bandidos teriam fugido para uma comunidade próxima.



Ainda segundo a PM, quando os tiros pararam, os policias seguiram com o patrulhamento, mas foram alvejados novamente. No momento dos disparos, moradores do local saíram às ruas em busca de socorro e afirmaram que uma menina foi baleada no ombro esquerdo.



A menina foi levada para o Hospital Azevedo Lima, no Fonseca, mas já chegou na unidade sem vida.



A família da criança, identificada como Ana Clara Gomes Machado, de 5 anos, afirma que não houve troca de tiros e que os policiais já chegaram na comunidade atirando

Moradores da região e familiares de Ana Clara fizeram um protesto no Cantagalo, em Niterói, pela morte da menina. Os manifestantes fecharam a rua principal com troncos de madeira, gerando congestionamento. O protesto foi acompanhado por viaturas da Polícia Militar.