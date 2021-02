Medida tem como base a Lei Complementar Federal nº 173 de 27 de maio de 2020 Imagem Internet

Publicado 04/02/2021 10:16

Niterói - A Secretaria Municipal de Educação e a Fundação Municipal de Educação publicaram na última terça-feira (02), no Diário Oficial, a portaria conjunta SME/FME 002/2021 que suspende a validade do VI Concurso Público de 2016 da Fundação Municipal de Educação de Niterói. O prazo, que seria encerrado no dia 1° de fevereiro, foi prorrogado para o dia 12 de outubro por conta da pandemia do novo coronavírus.



A medida tem como base a Lei Complementar Federal nº 173 de 27 de maio de 2020, que autoriza a suspensão dos prazos de validade dos concursos públicos homologados até 20 de março do ano passado, em todo o território nacional.



"Este será um ano desafiador para a educação pública, pois precisaremos reduzir os impactos da pandemia no desenvolvimento educacional dos alunos. É muito importante contar com estes profissionais na rede", disse o secretário de Educação, Vinicius Wu.