Por O Dia

Publicado 04/02/2021 10:15

Niterói - A Secretaria Municipal de Educação e a Fundação Municipal de Educação abrem nesta quarta-feira (03) as inscrições para a seleção de bolsistas que irão atuar como tutores no Programa de Aprendizagem Intensiva na Rede Municipal. A iniciativa, que consta no Plano de Retomada das Aulas, prevê que os estagiários apoiem os professores durante as aulas on-line, acompanhando o desenvolvimento dos alunos do Ensino Fundamental.Com o início do ano letivo, em março, alunos das escolas municipais irão participar de um programa de estudos e reforço escolar. Os estagiários, supervisionados por professores, vão auxiliar os estudantes no uso da nova plataforma educacional e acompanhar o desenvolvimento das aulas on-line.“Essa proposta está ancorada em experiências realizadas no Brasil e em vários países. Além de distribuir equipamentos com conectividade para alunos e professores, vamos mobilizar uma rede de explicadores para que o professor desenvolva suas atividades em sala e tenha um apoio para facilitar e garantir a qualidade do ensino on-line”, reforçou o secretário Vinicius Wu.Poderão se candidatar a uma vaga de tutor somente estudantes a partir do 4° período dos cursos de Letras (Língua Portuguesa), Matemática e Pedagogia. O candidato deverá ter disponibilidade de rede e equipamentos individuais para realizar o trabalho remoto.Para participar, basta enviar o currículo para o e-mail [email protected] até o dia 15 de fevereiro. A Fundação Municipal de Educação (FME) entrará em contato com os candidatos por e-mail e/ou telefone para o agendamento das entrevistas.