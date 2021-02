A maioria dos canudos plásticos são leves demais para os separadores manuais de reciclagem, indo parar em aterros sanitários, cursos d’água e, por fim, nos oceanos Imagem Internet

Por O Dia

Publicado 05/02/2021 09:07

Niterói - O Prefeito de Niterói, Axel Grael, sancionou a lei aprovada pela Câmara que obriga os estabelecimentos da cidade a fornecerem apenas canudo de produto biodegradável ou reciclável, em embalagem individual. O texto é destinado à restaurantes, bares, lanchonetes, barracas de praia, ambulantes e similares autorizados pela Prefeitura.



Os locais que descumprirem a lei poderão receber multa no valor de R$ 167,34, podendo dobrar em caso de reincidência, e até ter o alvará de funcionamento suspenso.



O Projeto de Lei é de autoria do vereador Leandro Portugal (PV) e já está em vigor. Os canudinhos de plásticos estão estritamente proibidos e segundo o vereador o objetivo do seu mandato é tornar Niterói mais sustentável:



“O lixo plástico é o maior vilão do meio ambiente e da poluição marinha. O objetivo do nosso mandato é tornar Niterói mais sustentável e ecológica, e substituir os canudos plásticos por canudos biodegradáveis ou recicláveis é um passo muito importante. O plástico é mais presente nos oceanos do que os próprios peixes, precisamos fazer a nossa parte. Pequenas atitudes fazem a diferença!”