Reunião desta quinta foi realizada por orientação do prefeito Axel Grael Foto Douglas Macedo

Por O Dia

Publicado 05/02/2021 10:26

Niterói - A possibilidade de uma forte chuva na tarde desta sexta-feira (05), em Niterói, fez a Prefeitura da cidade se antecipar em um leque de ações preventivas, visando a mitigar o impacto negativo nas ruas. Representantes da Defesa Civil, Companhia de Limpeza de Niterói (Clin) e Niterói Transportes e Trânsito (NitTrans), das secretarias de Conservação e Serviços Públicos, Governo, Executiva, Educação, Assistência Social e Ordem Pública se reuniram no gabinete do vice-Prefeito, Paulo Bagueira, para discutir estratégias.



“É importante um trabalho integrado de toda a Prefeitura, além de ações coordenadas que antecipem o problema”, disse Bagueira durante a reunião. “O monitoramento será feito na sede da Secretaria de Defesa Civil e no Cisp. Equipes da Seconser também manterão equipes em pontos críticos para a limpeza de bueiros e ralos”.



A reunião desta quinta foi realizada por orientação do prefeito Axel Grael, que pediu, durante transmissão ao vivo nas redes sociais, que a população fique atenta às informações disponibilizadas pela Defesa Civil.



“É essencial que o cidadão fique atento aos informes da Secretaria Municipal de Defesa Civil. Os órgãos da Prefeitura estão mobilizados para preparar a cidade em caso de chuvas mais fortes”, destacou.



Durante todo o mês de janeiro, a Zeladoria de Niterói, projeto que integra várias secretarias, como Clin e Seconser, fizeram um permanente programa de limpeza de rios, ralos, galerias e canais numa ação preventiva que se estenderá durante todo o ano, mas intensificada nesse período de chuvas.



Só em 2020, a Seconser retirou mais de 16,5 toneladas de lixo, folhas e entulhos. Esses materiais que ficam nos dutos podem causar entupimentos e até o transbordamento de águas em vias públicas, nos dias de chuvas mais intensas. Esse trabalho realizado pela Secretaria de Conservação complementa a atuação da Clin, que recolhe aproximadamente 13.300 toneladas de resíduos de coleta domiciliar, 3.100 toneladas de varrição, além de galhos, lodos e entulhos que chegam a 3.500 toneladas todos os meses.



Previsão do tempo – A aproximação e passagem de uma frente fria deixará o tempo instável em Niterói, com previsão de pancadas de chuva moderadas a fortes acompanhadas de rajadas de vento forte e raios, podendo gerar acumulados de precipitação elevados em alguns pontos no sábado (06). O secretário municipal de Defesa Civil e Geotecnia, Walace Medeiros, prevê que a chuva que poderá atingir Niterói já no início da tarde de sexta-feira e deverá ter uma intensidade de 45 milímetros.



A Clin também irá antecipar a coleta de lixo noturna nos corredores principais visando a evitar que o lixo colocado nas ruas para o recolhimento noturno comprometa os ralos e bueiros.



Já a Nittrans e a Guarda Municipal usarão painéis de mensagens variáveis alertando os motoristas para possíveis pontos de alagamentos e veículos da Guarda estarão em pontos pré-determinados com o objetivo de prestar socorros emergenciais aos motoristas.



“Estaremos mobilizados e com uma estratégia antecipada de ação. Esperamos que não seja necessário a adoção de tais medidas, mas o monitoramento será feito e a ação será dada rapidamente. Foi esse o objetivo da reunião”, enfatizou Bagueira.



Plantão – A Defesa Civil de Niterói conta com plantão 24h de monitoramento meteorológico, com envio detalhado de informações sobre a previsão do tempo e de avisos através do aplicativo Alerta DCNIT, SMS (40199) e grupos no WhatsApp. O Centro de Monitoramento e Operações da Defesa Civil de Niterói envia informes conforme necessidade e atualizações. Em caso de emergência, é possível ligar para os telefones 199 ou 2620-0199.