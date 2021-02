Por O Dia

Publicado 05/02/2021 10:29

Niterói - A Prefeitura de Niterói inicia, na próxima segunda-feira (08), a vacinação de idosos com 88 anos ou mais, inclusive para acamados. A vacinação presencial será feita nas policlínicas do Barreto, Itaipu, Vital Brazil e São Lourenço e ocorrerá enquanto a Secretaria Municipal de Saúde possuir doses disponíveis. Idosos acima de 90 anos que ainda não tiverem sido imunizados continuarão sendo vacinados. O anúncio foi feito pelo prefeito Axel Grael em pronunciamento nas redes sociais nesta quinta-feira (04).Para os idosos acamados a partir de 88 anos que também passarão a ser vacinados na semana que vem, deve ser feito um agendamento através do e-mail [email protected] , e as mensagens devem conter nome, sexo, data de nascimento, CPF, endereço, condição de saúde e telefone de contato.O prefeito Axel Grael, chamou a atenção para calendários de vacinação falsos que estão circulando nas redes sociais e reforçou que a população deve buscar informações sobre a imunização contra a Covid-19 nas redes oficiais e site da Prefeitura de Niterói.“Estamos com dificuldade em fazer um calendário de longo prazo porque dependemos das vacinas que chegam a Niterói. Nós tentamos comprar diretamente do Instituto Butantan, 1,1 milhão de vacinas que seriam suficientes para imunizar toda a população de Niterói, mas houve uma decisão de compra de todas as vacinas produzidas pelo Ministério da Saúde, e essas doses são distribuídas para todos os estados brasileiros. Esses estados distribuem para os municípios. Como não existe um calendário de distribuição das doses, então, anunciamos a nossa estratégia e prioridades a partir do número de vacinas que recebemos”, enfatizou o prefeito. “É importante que a população busque sempre as informações nas redes sociais oficiais e no site da Prefeitura de Niterói. É fundamental verificar sempre a fonte da informação que você recebe”.Até o momento, Niterói recebeu cerca de 20 mil doses e já vacinou mais de 18 mil profissionais de saúde e idosos contra a Covid-19. Desta forma, já administrou mais de 90% das vacinas recebidas. Em termos proporcionais, até o momento, foram vacinados 1 em cada 28 niteroienses. Na cidade do Rio de Janeiro a proporção está em 1 a cada 47 cariocas.O secretário municipal de Saúde, Rodrigo Oliveira, destacou que, hoje, o principal limitador da velocidade de vacinação é a chegada de doses nos municípios.“Mesmo com essa limitação, Niterói tem um excelente programa de imunização. Já vacinamos mais de 18 mil pessoas, ou seja, 90% da quantidade recebida já foi administrada. Essa velocidade é fundamental para garantirmos a imunidade da população. O calendário que estamos passando para a população é o possível, tendo em vista o número de doses que temos. Seguimos com a prioridade para a vacinação dos idosos, que são os mais vulneráveis à Covid-19”, destacou.Vacinação - Niterói recebeu do Ministério da Saúde lotes das vacinas CoronaVac e AstraZeneca/Oxford. A vacinação começou no dia 19 de janeiro pelos profissionais de saúde que atuam na linha de frente contra a Covid-19 e idosos que vivem nas aproximadamente 40 instituições de longa permanência da cidade, como casas de repouso. Semana passada foi iniciada a vacinação de profissionais de saúde com mais de 60 anos e nesta semana começaram a ser imunizados os idosos com mais de 90 anos, incluindo os idosos acamados, que estão sendo vacinados em casa por equipes volantes da Secretaria Municipal de Saúde.Boletim - A Secretaria Municipal de Saúde de Niterói informa que o município já tem 26.744 pacientes recuperados da Covid-19. Ao todo, a cidade registra 27.862 casos confirmados da doença e 167 pessoas em isolamento domiciliar sendo acompanhados pela Secretaria. Niterói registra 749 óbitos.