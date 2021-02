Ao todo serão mais de 7 mil vagas Imagem Internet

Por O Dia

Publicado 06/02/2021 10:31 | Atualizado 06/02/2021 10:32

Niterói - Hoje o Detran-RJ marcou mais um mutirão de atendimento para serviços de habilitação, identificação civil e veículos. Ao todo serão mais de 7 mil vagas em 37 postos, dentre eles Niterói e Búzios, na Região dos Lagos. As vagas já estão disponíveis e podem ser preenchidas através do site (www.detran.rj.gov.br) ou dos telefones (21) 3460-4040, 3460-4041 ou 3460-4042 (das 6h à meia-noite).



Em Niterói, no posto do Fonseca, o mutirão funcionará no setor de habilitação, das 10h às 16h, para os serviços de 1ª e 2ª vias e renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) além de mudança de categoria, adição de categoria, alteração de dados, troca de permissão para definitiva e reabilitação, de acordo com informe do departamento.



Outro município que também receberá as equipes do Detran-RJ é a cidade de Búzios que terá atendimento das 8h às 16h e serão oferecidos serviços de veículos, como por exemplo, licenciamento anual, transferência de propriedade, compra e venda, segunda via de documento e alteração de características.



“Tivemos um gargalo grande que se formou com o fechamento das unidades, de março a julho do ano passado, por causa da pandemia. Por isso, é tão importante fazermos esses mutirões aos sábados. Temos a nossa demanda diária, que já é considerável, precisamos ir zerando o passivo de atendimentos. Desde que implantamos os mutirões, mais de 80 mil pessoas já foram atendidas. Não vamos parar até retomar a normalidade”, contou Adolfo Konder, presidente do Detran-RJ.



Na diretoria de veículos, serão ofertados os serviços de transferência de propriedade, primeira licença, troca de município, troca de jurisdição, mudança para placa Mercosul, baixa e inclusão de alienação, mudança de cor, blindagem, inclusão de combustível, troca de categoria, alteração de nome/razão social, inclusão de ANTT, alteração de características e 2º via do CRV.



De acordo com nota do departamento é preciso respeitar o horário agendado, sem antecipação, para que não ocorram filas e aglomerações neste período de pandemia. O departamento pede para que as pessoas não levem acompanhantes aos postos.