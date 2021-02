Por O Dia

07/02/2021

Niterói - O Parque Rural de Niterói inicia suas atividades esportivas nesta segunda-feira (08), seguindo todos os protocolos sanitários de combate à disseminação do novo coronavírus. As aulas são gratuitas e contemplam as modalidades de ginástica funcional, ginástica artística, zumba, capoeira, muay e thai e introdução ao futsal e basquete (sem atividades em grupo, apenas iniciação ao esporte e habilidades individuais). As atividades são presenciais e acontecem de segunda a sexta, das 7h às 17h, na sede administrativa do Parque Rural."Nosso Parque Rural inicia as atividades esportivas na próxima semana seguindo todos os protocolos para execução. Lembrando que as aulas acontecem para todos aqueles que moram, trabalham ou estudam em Niterói. Estamos com as porteiras abertas!", explicou Simone Siqueira, coordenadora-geral do Parque Rural de Niterói.As inscrições aconteceram no mês de novembro de 2020, com mais de mil cadastrados para as diferentes turmas. Os interessados em participar das atividades devem entrar em contato com a Coordenação de Esportes pelo Whatsapp: (21) 97273-7399 ou pelo endereço eletrônico [email protected] Para entrar no parque, o uso da máscara é obrigatório tanto para adultos quanto crianças. Os menores de 18 anos devem estar acompanhados pelo responsável. A temperatura será aferida na entrada. As atividades respeitarão o distanciamento de 2 metros entre as pessoas com marcação no chão. O Parque Rural de Niterói fica na Rua São Sebastião s/n - Engenho do Mato.