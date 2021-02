Por O Dia

Publicado 08/02/2021

Niterói - A Prefeitura de Niterói inicia, na próxima segunda-feira (08), a vacinação de idosos com 88 anos ou mais, inclusive para acamados. A vacinação presencial será feita nas policlínicas do Barreto, Itaipu, Vital Brazil e São Lourenço e ocorrerá enquanto a Secretaria Municipal de Saúde possuir doses disponíveis. Mais de 90% das doses recebidas pelo município já foram administradas.Para a vacinação dos idosos acamados a partir de 88 anos deve ser feito um agendamento através do e-mail [email protected] , e as mensagens devem conter nome, sexo, data de nascimento, CPF, endereço, condição de saúde e telefone de contato. Idosos acima de 90 anos que ainda não tiverem sido imunizados continuarão sendo vacinados.A Secretaria Municipal de Saúde está com dificuldades em fazer um calendário de longo prazo porque depende das vacinas que chegam a Niterói, enviadas pelo Ministério da Saúde. A prefeitura tentou comprar diretamente do Instituto Butantan, 1,1 milhão de vacinas que seriam suficientes para imunizar toda a população de Niterói. O Ministério da Saúde, no entanto, adquiriu todas as doses produzidas pelo Butantan, que estão sendo distribuídas para todos os estados brasileiros. Os estados distribuem para os municípios.Como não existe um calendário de distribuição das doses por parte do Ministério, Niterói está definindo as prioridades a partir do número de vacinas recebidas. Essa indefinição está gerando fake news nas redes sociais com calendários de vacinação inexistentes. Por isso é importante que a população busque sempre as informações sobre a vacinação nas redes sociais oficiais e no site da Prefeitura de Niterói. A Prefeitura disponibilizou o link http://Niteroi.rj.gov.br/covid19 para que a população tenha informações atualizadas sobre os próximos grupos a serem vacinados.Até o momento, Niterói recebeu cerca de 20 mil doses e já vacinou mais de 18 mil profissionais de saúde e idosos contra a Covid-19. Desta forma, já administrou mais de 90% das vacinas recebidas. Em termos proporcionais, até o momento, foram vacinados 1 em cada 26 niteroienses. Na cidade do Rio de Janeiro a proporção está em 1 a cada 42 cariocas.Vacinação - Niterói recebeu do Ministério da Saúde lotes das vacinas CoronaVac e AstraZeneca/Oxford. A vacinação começou no dia 19 de janeiro pelos profissionais de saúde que atuam na linha de frente contra a Covid-19 e idosos que vivem nas aproximadamente 40 instituições de longa permanência da cidade, como casas de repouso. A vacinação foi estendida para profissionais de saúde com mais de 60 anos e na semana passada começaram a ser imunizados os idosos com mais de 90 anos, incluindo os idosos acamados, vacinados em casa por equipes volantes da Secretaria Municipal de Saúde.